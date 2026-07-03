El Gobierno de Javier Milei enfrenta uno de sus momentos más complejos desde que llegó a la Casa Rosada. Una demoledora encuesta de la consultora AtlasIntel, realizada junto a Bloomberg, reflejó un marcado deterioro en la percepción pública de la gestión libertaria: el 58,2% de los argentinos desaprueba la administración nacional, mientras que apenas el 39,7% mantiene una valoración positiva del Presidente.

El relevamiento, elaborado entre el 26 y el 30 de junio sobre una muestra nacional, exhibe un escenario atravesado por el pesimismo económico, el desgaste político y el fuerte impacto que tuvo en la opinión pública la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucró al exvocero presidencial Manuel Adorni, quien finalmente dejó el Gobierno.

La gestión de Milei recibe una evaluación mayoritariamente negativa

Más allá de la imagen presidencial, la encuesta también consultó sobre la evaluación general del Gobierno nacional.

Los resultados muestran que el 53,8% calificó la gestión como “mala o muy mala”, mientras que solo el 33,5% la definió como “buena o excelente”. Otro 12,7% eligió la opción “regular”.

El estudio revela además diferencias marcadas entre distintos sectores de la población.

Las mujeres expresaron el mayor nivel de rechazo hacia el mandatario, con una desaprobación del 66,2%, mientras que entre los hombres ese porcentaje descendió al 49,7%.

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La resistencia también crece entre los sectores con mayor nivel educativo: el 70,1% de quienes poseen estudios superiores manifestó una imagen negativa del Gobierno.

La corrupción volvió al centro de las preocupaciones

Uno de los datos más llamativos del informe es el cambio en las prioridades de los argentinos.

Por primera vez en varios meses, la corrupción aparece como el principal problema del país, con el 47,9% de las menciones.

Detrás quedaron:

Desempleo: 39,5%.

39,5%. Impunidad y funcionamiento de la Justicia: 37,8%.

37,8%. Inflación y costo de vida: 30,1%.

Para la consultora, estos números reflejan que las preocupaciones económicas comienzan a convivir con un creciente cuestionamiento institucional.

El impacto del caso Adorni

La encuesta también midió específicamente el efecto político del caso que involucró al exvocero presidencial Manuel Adorni, cuya investigación por presunto enriquecimiento ilícito ocupó la agenda pública durante las últimas semanas.

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Los resultados muestran un alto nivel de conocimiento del tema.

El 72% aseguró conocer bien el caso, lo que evidencia el fuerte nivel de instalación que alcanzó la investigación.

Al consultar sobre las sospechas judiciales:

63,7% cree que es “totalmente probable” que Adorni haya cometido irregularidades.

cree que es “totalmente probable” que Adorni haya cometido irregularidades. 16,9% considera que es “bastante probable”.

considera que es “bastante probable”. Apenas 4,3% respondió que las acusaciones son “nada probables”.

Además, el 64,4% sostuvo que se trata de un grave caso de corrupción que debe investigarse a fondo, mientras que solo el 19,4% consideró que se trata de una maniobra política para desgastar al Gobierno.

La mayoría pedía que Adorni dejara el cargo

El estudio también consultó cuál debía ser la respuesta del Gobierno frente al escándalo.

Antes de la salida del funcionario, el 61,8% opinaba que Javier Milei debía despedir inmediatamente a Adorni, mientras que otro 18,7% consideraba que correspondía solicitarle la renuncia.

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Solo el 4,8% apoyaba que continuara en funciones.

En paralelo, el 68,5% calificó como “mala o muy mala” la reacción del Poder Ejecutivo frente al caso, mientras que el 51,5% consideró que el episodio afectó seriamente la credibilidad del Gobierno.

Pesimismo económico y consumo en retroceso

El panorama económico tampoco ofrece señales alentadoras.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por AtlasIntel permaneció en terreno negativo con -25 puntos, reflejando un fuerte deterioro en las expectativas.

Los datos muestran que:

62% considera mala la situación económica del país.

considera mala la situación económica del país. 73% tiene una visión negativa del mercado laboral.

tiene una visión negativa del mercado laboral. 54% afirma que la economía de su hogar atraviesa un mal momento.

De cara a los próximos seis meses, el 49% cree que tanto la economía como el empleo empeorarán, mientras que casi la mitad de los consultados (47,7%) adelantó que reducirá la compra de bienes durables, un indicador que refleja la retracción del consumo interno.

Bullrich lidera la imagen positiva y Bregman se consolida en la oposición

El relevamiento también incluyó un ranking de imagen de los principales dirigentes nacionales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aparece como la dirigente con mejor valoración, con 45% de imagen positiva.

Detrás se ubican:

Myriam Bregman: 42%.

42%. Javier Milei: 40%.

40%. Axel Kicillof: 38%.

En el otro extremo, el expresidente Alberto Fernández cerró el listado con un contundente 88% de imagen negativa.

En conjunto, la encuesta refleja un escenario de creciente malestar social, con una economía que continúa siendo motivo de preocupación y una agenda política atravesada por el impacto de las denuncias de corrupción. Aunque Milei conserva un núcleo importante de respaldo, los indicadores muestran un aumento del rechazo a su gestión y un desafío cada vez mayor para recuperar la confianza de amplios sectores de la sociedad.