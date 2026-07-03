La pasión por la Selección argentina volvió a cruzar fronteras. A pocas horas del partido frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, miles de hinchas argentinos protagonizaron un impactante banderazo en Miami, donde las playas, parques y avenidas se tiñeron de celeste y blanco en una verdadera fiesta popular.

La ciudad estadounidense vivió una jornada que recordó a las grandes movilizaciones de Qatar 2022 y de la última Copa América. Familias enteras, grupos de amigos y turistas llegados desde distintos puntos del mundo se autoconvocaron para alentar al equipo de Lionel Scaloni, que buscará este viernes un lugar en los octavos de final.

MÁS DE 30.000 HINCHAS ARGENTINOS EN EL BANDERAZO DE MIAMI.

UNA LOCURA 🇦🇷 Y QUÉ LINDO ES SER ARGENTINO 🇦🇷.

MAÑAMA CABO VERDE. pic.twitter.com/fapYjMALSs July 3, 2026

Miami se vistió de celeste y blanco

La celebración comenzó pasado el mediodía en un parque ubicado sobre Collins Avenue y la calle 85, a pocos metros de la playa. Allí, cientos de parrillas improvisadas, banderas, bombos y camisetas argentinas marcaron el inicio de una jornada que rápidamente se transformó en multitudinaria.

Los hinchas compartieron asados, música y cánticos durante varias horas, mientras las autoridades debieron intervenir para apagar algunos fogones que habían sido encendidos directamente sobre el césped.

Pese a esa situación, el clima festivo nunca se interrumpió y la movilización siguió creciendo con el correr de la tarde.

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Qué bestialidad el

Banderazo en Manolos, en 73 ST y Collins. Te diría que jugó 15 mil argentinos o más entre los dos banderazos .@radiomitrecba pic.twitter.com/iXbLRh0528 — Federico Jelic (@fedejelic) July 3, 2026

Ni el calor frenó a los hinchas

El banderazo también desafió las condiciones climáticas extremas que atraviesa Miami.

La ciudad registró temperaturas muy elevadas, con una sensación térmica superior a los 40 grados, alta humedad y tormentas aisladas durante buena parte de la jornada.

El propio Lionel Scaloni había manifestado en conferencia de prensa su preocupación por el horario del encuentro.

“Era mejor jugar de noche porque el calor es terrible y el espectáculo seguramente no sea el mismo”, había advertido el entrenador argentino.

Sin embargo, ni el intenso calor logró frenar el entusiasmo de los fanáticos, que permanecieron durante horas alentando a la Selección.

La tradicional esquina argentina volvió a explotar

Con la caída del sol, la multitud se trasladó hacia el tradicional punto de encuentro ubicado en Collins Avenue y la calle 73, frente a un reconocido restaurante argentino que desde hace años funciona como epicentro de los festejos albicelestes en Miami.

Allí también se celebró la conquista del Mundial de Qatar 2022 y la obtención de la Copa América.

La convocatoria creció hasta ocupar varias cuadras y obligó a desplegar un importante operativo policial para evitar que los asistentes invadieran la avenida principal.

Las autoridades vallaron distintos sectores y ordenaron el tránsito mientras los cánticos no dejaban de sonar.

Según quienes participaron de la organización, se trató del banderazo con mayor convocatoria argentina desde el inicio del Mundial 2026, superando incluso las multitudinarias reuniones que se realizaron en Kansas City y Dallas durante la fase de grupos.

Ciro sorprendió con un show improvisado

Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando Andrés Ciro Martínez apareció por sorpresa entre los hinchas.

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El cantante se subió al techo de un automóvil y comenzó a interpretar “Tan Solo”, uno de los clásicos de Los Piojos, acompañado por miles de argentinos que cantaron a coro.

Minutos después, el músico emocionó a todos al interpretar el Himno Nacional Argentino con su tradicional armónica.

Mientras sonaban las estrofas, los presentes levantaron las banderas y acompañaron el momento con una ovación que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La creciente concentración de personas obligó a intervenir nuevamente a la policía. Un efectivo intentó subir al vehículo mientras Ciro todavía interpretaba el Himno y le pidió que concluyera la presentación para liberar la circulación.

El músico logró terminar la canción, saludó a la multitud con un enfático “¡Vamos Argentina!” y se retiró entre aplausos.

Calamaro también acompañó a la Scaloneta

La previa del partido también contó con otra visita de lujo para la Selección.

Andrés Calamaro estuvo presente en la concentración del equipo argentino, donde compartió un momento con los jugadores y el cuerpo técnico durante el último entrenamiento antes del choque con Cabo Verde.

El músico participó además del tradicional video que la AFA publica durante cada jornada del Mundial y dejó un mensaje con una referencia a uno de sus temas más emblemáticos.

“Me gustaría que escuchemos esta edición de ‘Para no olvidar'”, expresó.

Como recuerdo de la visita, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, le entregó una camiseta oficial firmada por todo el plantel.

La presencia de Calamaro se suma a la de otras figuras de la música argentina que acompañaron a la Albiceleste durante esta Copa del Mundo. Días atrás, Carlos “La Mona” Jiménez también visitó la concentración y compartió un asado con los futbolistas.

Con un clima de fiesta, miles de banderas argentinas flameando y el apoyo incondicional de sus hinchas, la Scaloneta volverá a sentirse local cuando salga al campo de juego en Miami para afrontar un nuevo desafío mundialista. La ilusión de seguir avanzando en el torneo ya comenzó a jugarse mucho antes del pitazo inicial.