Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori: “Perú y Argentina vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”

El presidente Javier Milei mantuvo una conversación telefónica con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, a quien felicitó por su victoria en una de las elecciones más ajustadas de la historia reciente del país andino y le transmitió su intención de abrir una “nueva etapa” en la relación bilateral.

A través de sus redes sociales, el mandatario argentino informó que ambos coincidieron en la necesidad de impulsar “más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional”. Además, sostuvo que Perú “se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”, en línea con la estrategia internacional que impulsa su administración.

En la Casa Rosada, incluso, analizan la posibilidad de que Milei viaje a Lima para asistir a la ceremonia de asunción presidencial prevista para el 28 de julio.

El saludo del Presidente argentino se produjo luego de que quedara confirmado el triunfo de Fujimori, quien se impuso en un balotaje extremadamente reñido frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez. Según el escrutinio final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la dirigente de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos, apenas 49.641 sufragios más que su rival, que alcanzó el 49,865%. El conteo definitivo demoró más de tres semanas debido a la revisión de actas observadas e impugnaciones.

Ambos dirigentes ya habían tenido intercambios en redes. Días atrás, Fujimori le escribió al jefe de Estado argentino: “Muchas gracias, presidente Javier Milei, por su saludo y sus palabras. El Perú inicia una nueva etapa con la firme voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación con Argentina, sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y una agenda común que impulse el desarrollo, la libertad y la prosperidad de nuestros países”.

Esta elección expone la profunda polarización política que atraviesa Perú. Sánchez rechazó reconocer el resultado y denunció presuntas irregularidades, mientras que la proclamación oficial quedó en manos del Jurado Nacional de Elecciones. El escenario mantiene la tensión institucional en un país que llega a este recambio presidencial tras una prolongada crisis política, marcada por la sucesión de gobiernos, conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso y un fuerte deterioro de la seguridad pública.

Recomendado para ti Cuarta Marcha Universitaria: docentes de toda la Patagonia paran por el FONID y los salarios

Para Fujimori, la victoria representa un hecho histórico: tras perder los balotajes de 2011, 2016 y 2021, logró imponerse en su cuarto intento y se convertirá en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar la Presidencia del Perú. Su llegada al poder también significa el regreso del fujimorismo al Ejecutivo, 25 años después de la caída del gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, una figura que continúa dividiendo a la sociedad peruana por su legado económico y las condenas por violaciones a los derechos humanos.