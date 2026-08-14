Florida aprobó una ley que marcará con la sigla “NC” las licencias de conducir de quienes no sean ciudadanos

Anuncio
Viernes 14 de agosto |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.465,00 · Venta $1.516,00 ☁ BUENOS AIRES: 11°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 16 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ CABA: 11°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 16 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.465,00 · Venta $1.516,00 ☁ LA PAMPA: 6°C · Sensación 2°C · Cubierto · Viento 19 km/h · Hum. 90% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ CHACO: 14°C · Llovizna moderada · Viento 4 km/h · Hum. 89% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.465,00 · Venta $1.516,00 ☁ CóRDOBA: 8°C · Sensación 6°C · Cubierto · Viento 5 km/h · Hum. 88% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ SANTA FE: 11°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 9 km/h · Hum. 93% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.465,00 · Venta $1.516,00 ☁ ENTRE RíOS: 10°C · Sensación 8°C · Llovizna leve · Viento 12 km/h · Hum. 89% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ MENDOZA: 5°C · Sensación 3°C · Mayormente despejado · Viento 1 km/h · Hum. 76% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.465,00 · Venta $1.516,00 ☁ SAN JUAN: 7°C · Sensación 5°C · Mayormente despejado · Viento 4 km/h · Hum. 65% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ SAN LUIS: 8°C · Sensación 6°C · Parcialmente nublado · Viento 2 km/h · Hum. 73% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.465,00 · Venta $1.516,00 ☁ LA RIOJA: 9°C · Sensación 7°C · Parcialmente nublado · Viento 7 km/h · Hum. 87% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ CATAMARCA: 12°C · Sensación 9°C · Parcialmente nublado · Viento 13 km/h · Hum. 72% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.465,00 · Venta $1.516,00 ☁ TUCUMáN: 11°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 88% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 11°C · Llovizna leve · Viento 9 km/h · Hum. 90% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.465,00 · Venta $1.516,00 ☁ SALTA: 3°C · Sensación 1°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 95% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ JUJUY: 3°C · Sensación 1°C · Cubierto · Viento 6 km/h · Hum. 97% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.465,00 · Venta $1.516,00 ☁ CORRIENTES: 14°C · Llovizna leve · Viento 5 km/h · Hum. 90% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ MISIONES: 15°C · Cubierto · Viento 5 km/h · Hum. 89% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.465,00 · Venta $1.516,00 ☁ FORMOSA: 14°C · Cubierto · Viento 6 km/h · Hum. 92% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ NEUQUéN: 5°C · Sensación 1°C · Llovizna leve · Viento 16 km/h · Hum. 92% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.465,00 · Venta $1.516,00 ☁ RíO NEGRO: 4°C · Sensación -0°C · Mayormente despejado · Viento 19 km/h · Hum. 84% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ CHUBUT: 7°C · Sensación 2°C · Cubierto · Viento 23 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.465,00 · Venta $1.516,00 ☁ SANTA CRUZ: -1°C · Sensación -4°C · Cubierto · Viento 3 km/h · Hum. 90% DÓLAR BLUE: Compra $1.507,00 · Venta $1.540,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: -1°C · Sensación -5°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 83%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Mundo | agosto 14, 2026

Florida aprobó una ley que marcará con la sigla “NC” las licencias de conducir de quienes no sean ciudadanos

La medida rige desde el 1 de enero de 2027 para licencias nuevas y renovadas, y depende del Departamento de Seguridad…
Natalia Penta
Por Natalia Penta

Productora audiovisual y redactora. Trabaja en producción de contenidos y redacción periodística para medios digitales y radio. También…

Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

Florida aprobó un cambio en las licencias de conducir y tarjetas de identificación que empezará a regir a partir del 1 de enero de 2027. Desde esa fecha, todo documento nuevo o renovado deberá incluir una marca visible que indique si el titular es ciudadano estadounidense o no.

Florida incorporará la marca “NC” en las licencias de conducir de residentes que no sean ciudadanos estadounidenses.
Las licencias de conducir de Florida llevarán una nueva identificación para quienes no tengan ciudadanía estadounidense. Crédito: Juan Locher

La medida depende del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida y alcanza tanto a las emisiones nuevas como a las renovaciones que se tramiten a partir de esa fecha. No afecta, en principio, a las licencias ya vigentes hasta ese momento.

Anuncio

Cómo funciona la marca “NC”

La normativa establece dos categorías visibles en el documento:

Florida incorporará la marca "NC" en los documentos de residentes no ciudadanos. Fuente: El Cronista.
  • Los ciudadanos estadounidenses mantendrán el formato estándar de identificación, sin cambios.
  • Los no ciudadanos tendrán una marca especial con las letras “NC” (No Ciudadano) impresa en la licencia o tarjeta de identificación.

Según el texto de la medida, el objetivo declarado es facilitar la identificación del estatus migratorio durante determinados procedimientos administrativos y de control, aunque no se especifica en qué instancias puntuales se utilizará esa marca.

Qué documentación se exigirá

A partir del 1 de enero de 2027, quienes soliciten o renueven su licencia en Florida deberán presentar documentación que acredite uno de estos dos puntos:

Sello 'NC' en las nuevas licencias de conducir en Florida: qué significa y lo que dice la ley HB 991 firmada por Ron DeSantis | EL COMERCIO PERÚ
  • Ciudadanía estadounidense, o
  • Estatus migratorio legal que habilite la emisión del documento.

Cabe aclarar que la ley no elimina la posibilidad de que personas no ciudadanas obtengan o renueven su licencia: quienes acrediten un estatus migratorio legal podrán seguir haciéndolo, aunque el documento quedará identificado con la marca “NC”. La información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio quedará reflejada de forma directa y visible en la licencia o identificación estatal.

Anuncio
RPM (Rolando por la Mañana)
AL AIRE AHORA

RPM (Rolando por la Mañana)