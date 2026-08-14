Florida aprobó una ley que marcará con la sigla “NC” las licencias de conducir de quienes no sean ciudadanos

Florida aprobó un cambio en las licencias de conducir y tarjetas de identificación que empezará a regir a partir del 1 de enero de 2027. Desde esa fecha, todo documento nuevo o renovado deberá incluir una marca visible que indique si el titular es ciudadano estadounidense o no.

Las licencias de conducir de Florida llevarán una nueva identificación para quienes no tengan ciudadanía estadounidense. Crédito: Juan Locher

La medida depende del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida y alcanza tanto a las emisiones nuevas como a las renovaciones que se tramiten a partir de esa fecha. No afecta, en principio, a las licencias ya vigentes hasta ese momento.

Cómo funciona la marca “NC”

La normativa establece dos categorías visibles en el documento:

Los ciudadanos estadounidenses mantendrán el formato estándar de identificación, sin cambios.

mantendrán el formato estándar de identificación, sin cambios. Los no ciudadanos tendrán una marca especial con las letras “NC” (No Ciudadano) impresa en la licencia o tarjeta de identificación.

Según el texto de la medida, el objetivo declarado es facilitar la identificación del estatus migratorio durante determinados procedimientos administrativos y de control, aunque no se especifica en qué instancias puntuales se utilizará esa marca.

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Qué documentación se exigirá

A partir del 1 de enero de 2027, quienes soliciten o renueven su licencia en Florida deberán presentar documentación que acredite uno de estos dos puntos:

Ciudadanía estadounidense , o

, o Estatus migratorio legal que habilite la emisión del documento.

Cabe aclarar que la ley no elimina la posibilidad de que personas no ciudadanas obtengan o renueven su licencia: quienes acrediten un estatus migratorio legal podrán seguir haciéndolo, aunque el documento quedará identificado con la marca “NC”. La información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio quedará reflejada de forma directa y visible en la licencia o identificación estatal.