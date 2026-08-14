Florida aprobó una ley que marcará con la sigla “NC” las licencias de conducir de quienes no sean ciudadanos
Florida aprobó un cambio en las licencias de conducir y tarjetas de identificación que empezará a regir a partir del 1 de enero de 2027. Desde esa fecha, todo documento nuevo o renovado deberá incluir una marca visible que indique si el titular es ciudadano estadounidense o no.
La medida depende del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida y alcanza tanto a las emisiones nuevas como a las renovaciones que se tramiten a partir de esa fecha. No afecta, en principio, a las licencias ya vigentes hasta ese momento.
Cómo funciona la marca “NC”
La normativa establece dos categorías visibles en el documento:
- Los ciudadanos estadounidenses mantendrán el formato estándar de identificación, sin cambios.
- Los no ciudadanos tendrán una marca especial con las letras “NC” (No Ciudadano) impresa en la licencia o tarjeta de identificación.
Según el texto de la medida, el objetivo declarado es facilitar la identificación del estatus migratorio durante determinados procedimientos administrativos y de control, aunque no se especifica en qué instancias puntuales se utilizará esa marca.
Qué documentación se exigirá
A partir del 1 de enero de 2027, quienes soliciten o renueven su licencia en Florida deberán presentar documentación que acredite uno de estos dos puntos:
- Ciudadanía estadounidense, o
- Estatus migratorio legal que habilite la emisión del documento.
Cabe aclarar que la ley no elimina la posibilidad de que personas no ciudadanas obtengan o renueven su licencia: quienes acrediten un estatus migratorio legal podrán seguir haciéndolo, aunque el documento quedará identificado con la marca “NC”. La información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio quedará reflejada de forma directa y visible en la licencia o identificación estatal.