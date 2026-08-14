Recomendaciones de Netflix del 15 al 21 de agosto

SERIES

Outer Banks: Temporada 5 (20/08/2026) N *Temporada final

Tras perder a uno de los suyos, los Pogues solo quieren vengarse y redimirse mientras buscan un artefacto robado que podría cambiar la suerte de todos.

El amor es ciego: Reino Unido: Temporada 3 (19/08/2026) N

Un nuevo grupo de solteros del Reino Unido ingresa en las icónicas cápsulas en busca del amor. ¿Quiénes lograrán llegarán al altar?

S&X (20/08/2026) N

En su clínica, Ichito Shimotori ofrece terapia sexual y trata diversos casos íntimos…, mientras enfrenta su propia batalla en secreto.

Recomendado para ti Murió Ramiro Agulla, el publicista que revolucionó la publicidad argentina

Sacrificio de sangre (20/08/2026) N

Tras el brutal asesinato de dos policías, a un detective no le queda más opción que aceptar trabajar con su distante padre, un expolicía, para atrapar al asesino.

¿Qué culpa tiene Fatmagül? (Temporadas 1-2) (19/08/20206)

Tras una violenta agresión, una mujer se ve obligada a casarse con uno de los involucrados y busca justicia en medio de prejuicios y las complejidades de su matrimonio.

PELÍCULAS

Quince días (19/08/2026) N

Felipe solo quería pasar un verano tranquilo con su mamá y ver todos los musicales posibles, pero cuando el chico que le gustaba en la infancia se suma a la ecuación, todo cambia.

La captura (21/08/2026) N

Dos oficiales deben sobrevivir a las últimas horas de su turno de trabajo tras cruzarse con el jefe de un cartel en este drama basado en hechos reales.

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Sueños de fuga (21/08/2026)

Condenado por el asesinato de su esposa y su amante, un banquero intenta sobrevivir a la prisión aferrándose a la esperanza y trabando amistad con un recluso llamado Red.

Saga Misión: Imposible (21/08/2026)

Misión: Imposible

Misión: Imposible 2

Misión: Imposible 3

Misión: Imposible – Repercusión

Misión: Imposible – Protocolo Fantasma

CONTENIDO COREANO

¿Qué hacemos escalando montañas? (18/08/2026) N

Cuatro celebridades sin experiencia en senderismo intentan conquistar las cumbres nevadas de Corea. ¿Descubrirán cuál es el encanto de las montañas?

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing (19/08/2026) N

En este documental, denunciantes revelan que las políticas de reducción de costos y los encubrimientos de Boeing condujeron a fallos mortales en las aeronaves.

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