Recomendaciones de Netflix del 15 al 21 de agosto
SERIES
Outer Banks: Temporada 5 (20/08/2026) N *Temporada final
Tras perder a uno de los suyos, los Pogues solo quieren vengarse y redimirse mientras buscan un artefacto robado que podría cambiar la suerte de todos.
El amor es ciego: Reino Unido: Temporada 3 (19/08/2026) N
Un nuevo grupo de solteros del Reino Unido ingresa en las icónicas cápsulas en busca del amor. ¿Quiénes lograrán llegarán al altar?
S&X (20/08/2026) N
En su clínica, Ichito Shimotori ofrece terapia sexual y trata diversos casos íntimos…, mientras enfrenta su propia batalla en secreto.
Sacrificio de sangre (20/08/2026) N
Tras el brutal asesinato de dos policías, a un detective no le queda más opción que aceptar trabajar con su distante padre, un expolicía, para atrapar al asesino.
¿Qué culpa tiene Fatmagül? (Temporadas 1-2) (19/08/20206)
Tras una violenta agresión, una mujer se ve obligada a casarse con uno de los involucrados y busca justicia en medio de prejuicios y las complejidades de su matrimonio.
PELÍCULAS
Quince días (19/08/2026) N
Felipe solo quería pasar un verano tranquilo con su mamá y ver todos los musicales posibles, pero cuando el chico que le gustaba en la infancia se suma a la ecuación, todo cambia.
La captura (21/08/2026) N
Dos oficiales deben sobrevivir a las últimas horas de su turno de trabajo tras cruzarse con el jefe de un cartel en este drama basado en hechos reales.
Sueños de fuga (21/08/2026)
Condenado por el asesinato de su esposa y su amante, un banquero intenta sobrevivir a la prisión aferrándose a la esperanza y trabando amistad con un recluso llamado Red.
Saga Misión: Imposible (21/08/2026)
- Misión: Imposible
- Misión: Imposible 2
- Misión: Imposible 3
- Misión: Imposible – Repercusión
- Misión: Imposible – Protocolo Fantasma
CONTENIDO COREANO
¿Qué hacemos escalando montañas? (18/08/2026) N
Cuatro celebridades sin experiencia en senderismo intentan conquistar las cumbres nevadas de Corea. ¿Descubrirán cuál es el encanto de las montañas?
DOCUMENTALES Y ESPECIALES
Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing (19/08/2026) N
En este documental, denunciantes revelan que las políticas de reducción de costos y los encubrimientos de Boeing condujeron a fallos mortales en las aeronaves.
¿Qué pasó esta semana?
- Así fue la presentación de Moria en el Teatro Lola Membrives, donde se reunieron sus protagonistas junto al elenco en una proyección especial para celebrar el estreno de la nueva serie de ficción hecha en Argentina, previo a su estreno el 14 de agosto. Coronados de Moria vivamos.
- En un retrato íntimo sin precedentes, esta película documental muestra a la estrella de rock Fito Páez en sus momentos más sinceros, mientras reflexiona sobre la vida, el amor y la música. Dirigida por su amigo Matías Gueilburt, Fito Páez: El mundo cabe en una canción llega a Netflix el 3 de septiembre, y este es su tráiler.
- Lizzie Borden tomó un hacha… La popular serie de antología de Ryan Murphy regresa con su primera protagonista femenina. No te pierdas el avance de Monstruo: La historia de Lizzie Borden, que se estrena el 17 de septiembre, sólo en Netflix.
- El poder no te hace intocable. Mirá el avance oficial de Animales, dirigida y protagonizada por Ben Affleck, y que se estrena el 9 de octubre en Netflix.
- Ya está disponible el tráiler de Mal de Amores, que llega a Netflix el 2 de septiembre. En esta historia de amor evolución y elección, un país se despierta, mientras en el corazón de Emilia Sauri se libra la revolución más importante: la de una mujer que elige por sí misma.
- Mi trío favorito volvió al set. ¡Ya empezó el rodaje de la cuarta temporada de Mi vida con los chicos Walter!
- Este notición es para los fans de Adam Sandler como yo, Son como niños 3 ya está en producción.
- Cuando dos jóvenes pianistas de mundos completamente diferentes se conocen, las melodías de sus vidas quedan íntimamente entrelazadas. Descubrí el tráiler de Cuatro manos, dos sonatas, que llega a Netflix el 29 de agosto.
- Un grupo de visionarios y marginados busca cambiar el mundo dándole a las personas las noticias que quieren escuchar. No te pierdas las primeras imágenes de INK, que llega a Netflix el 8 de enero.