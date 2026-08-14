Históricamente, el ahorrista argentino ha optado por conservar los billetes en moneda extranjera de forma física como el clásico refugio de valor. Sin embargo, en el escenario actual, la inflación de los Estados Unidos (que se ubica firme en torno al 3% anual), erosiona de manera silenciosa pero constante la capacidad real de compra de esos dólares que permanecen inmovilizados.

Frente a esta realidad y en un contexto donde la fluctuación cambiaria local transita uno de sus momentos de mayor calma y menor volatilidad, los instrumentos de renta fija en moneda extranjera volvieron a despertar un enorme interés. Las colocaciones a plazo fijo se posicionan nuevamente como una herramienta sumamente atractiva para aquellos inversores que buscan proteger su patrimonio sin asumir riesgos desmedidos en la plaza financiera.

¿Por qué vuelve a ser atractivo el plazo fijo en dólares?

En las últimas semanas, las principales entidades bancarias ajustaron al alza sus tasas de interés para captar depósitos en moneda dura. Las mejores Tasas Nominales Anuales (TNA) permiten obtener rendimientos de hasta el 5,5% a un plazo de 365 días.

Aunque a simple vista las diferencias porcentuales entre las distintas instituciones parezcan reducidas, estos pequeños puntos porcentuales generan una brecha económica verdaderamente significativa en los resultados finales. Esto resulta especialmente relevante para aquellos ahorristas que disponen de grandes volúmenes de capital y proyectan inversiones a mediano y largo plazo.

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Además, frente a otras herramientas del mercado, la colocación bancaria tradicional ofrece una previsibilidad absoluta, garantizando el cumplimiento de la tasa pactada al momento de la constitución, algo que las billeteras virtuales con rendimientos variables en moneda extranjera no siempre pueden asegurar de forma estricta.

Ranking de bancos: cuáles pagan los mejores intereses

Plazos fijos

Entre el abanico de entidades bancarias públicas y privadas que lideran el mercado nacional, se destacan diversas opciones con condiciones muy disimiles según las necesidades del ahorrista:

Banco Provincia: Se posiciona en lo más alto al ofrecer la TNA más alta de todo el mercado relevado, alcanzando un competitivo 5,5% para plazos fijos en dólares constituidos a 365 días.

Se posiciona en lo más alto al ofrecer la TNA más alta de todo el mercado relevado, alcanzando un competitivo 5,5% para plazos fijos en dólares constituidos a 365 días. Banco Macro: Otorga de manera directa una TNA del 5% para aquellas colocaciones pactadas a un año calendario en moneda estadounidense.

Otorga de manera directa una TNA del 5% para aquellas colocaciones pactadas a un año calendario en moneda estadounidense. Banco Hipotecario: También premia al ahorrista con una TNA del 5%, aunque para acceder a este porcentaje exige un compromiso de inmovilización del capital mucho más extenso, que ronda los 540 días.

También premia al ahorrista con una TNA del 5%, aunque para acceder a este porcentaje exige un compromiso de inmovilización del capital mucho más extenso, que ronda los 540 días. Banco Nación: Se ubica con una tasa anual del 4% para depósitos en dólares, combinando la seguridad de la banca pública con una amplia accesibilidad para sus clientes.

Se ubica con una tasa anual del 4% para depósitos en dólares, combinando la seguridad de la banca pública con una amplia accesibilidad para sus clientes. BBVA: Otra de las destacadas entidades privadas que remunera las imposiciones de sus clientes con una TNA fija del 4%.

Otra de las destacadas entidades privadas que remunera las imposiciones de sus clientes con una TNA fija del 4%. Banco Comafi: Completa el grupo principal de instituciones que pagan un 4% anual, cerrando el abanico de opciones disponibles para el inversor minorista y corporativo.

Requisitos, montos mínimos y consideraciones para invertir

Inversiones en moneda extranjera

Para constituir de forma exitosa un plazo fijo en moneda extranjera, resulta obligatorio cumplir con una serie de normativas y pautas operativas fijadas por el sistema financiero actual:

En primer lugar, la condición excluyente en la gran mayoría de las entidades es ser titular de una cuenta. La posibilidad de abrir esta clase de colocación se encuentra habilitada de forma exclusiva para aquellos usuarios que ya poseen una caja de ahorro en dólares activa en la institución donde operan.

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En segundo término, se debe contemplar el capital mínimo de ingreso requerido. Mientras que el Banco Nación permite iniciar operaciones operando con montos sumamente accesibles (tanto a través de sus canales electrónicos como de forma presencial en las distintas sucursales), otras firmas privadas de gran envergadura como el BBVA establecen barreras de entrada más exigentes, solicitando un piso obligatorio de U$S 1.000 para dar de alta la inversión. Evaluar estas variables antes de transferir los fondos es clave para maximizar la rentabilidad y cuidar los ahorros de toda la vida.