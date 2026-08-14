En esta oportunidad, repasamos las novedades respecto a las asistencias sociales que surgieron tras la reestructuración del ex Potenciar Trabajo. Con el inicio de agosto de 2026, el panorama para los beneficiarios muestra realidades completamente opuestas: mientras que una de las ramas continúa firme con sus depósitos mensuales gracias a una prórroga oficial, la otra mantiene sus pagos interrumpidos tras una serie de reveses judiciales que dejaron sin efecto las medidas cautelares previas.

ex Potenciar Trabajo

Acompañamiento Social: quiénes cobran y de cuánto es el monto

El pago correspondiente al mes de agosto está destinado de manera exclusiva a los titulares de Acompañamiento Social, una de las dos vertientes en las que fue dividido el ex Potenciar Trabajo por decisión del Ministerio de Capital Humano. Este programa está diseñado específicamente para asistir y contener a las personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad social.

Hasta el momento, las autoridades nacionales no anunciaron modificaciones ni actualizaciones en los haberes, por lo que el monto mensual se mantiene estipulado en $78.000. Los depósitos se acreditarán con normalidad a todas aquellas personas que permanezcan activas dentro del padrón oficial y cumplan estrictamente con las condiciones normativas previstas por la cartera.

La razón de su continuidad: qué dice la Resolución 90/2026

A diferencia de otras iniciativas estatales que vieron recortados sus fondos o finalizada su vigencia, Acompañamiento Social tiene garantizada su continuidad temporal. Esto fue ratificado luego de que el Ministerio de Capital Humano decidiera prorrogar su vigencia mediante la Resolución 90/2026.

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qué grupo cobra en agosto y el estado de Volver al Trabajo

Gracias a esta normativa, la duración del programa se extendió formalmente hasta completar un total de 48 meses. De este modo, los beneficiarios actuales continuarán percibiendo la asistencia durante los próximos dos años, una medida que se mantendrá sujeta tanto al cumplimiento periódico de los requisitos como a la disponibilidad presupuestaria anual del Estado nacional.

Qué pasa con ex Potenciar Trabajo y el frente judicial

El escenario para quienes integraban la otra rama, denominada Volver al Trabajo, es completamente diferente y desalentador para los titulares. Dicho programa dejó de realizar desembolsos económicos luego de que finalizara su vigencia original y tras un fallo determinante de la Cámara Federal de San Martín, el cual revocó la medida cautelar que había permitido estirar temporalmente los pagos.

Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)

Aunque el expediente judicial aún no cuenta con una sentencia definitiva y la Corte Suprema de Justicia deberá analizar un recurso extraordinario presentado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la realidad actual indica que los pagos están paralizados. Por este motivo, en agosto los únicos beneficiarios del ex esquema Potenciar que verán acreditados fondos en sus cuentas son aquellos integrados en Acompañamiento Social.