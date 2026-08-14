Fin de semana largo pasado por agua: cuándo llegan las tormentas a Buenos Aires y dónde puede nevar

El fin de semana largo llegará con un fuerte cambio de tiempo y nos obliga a prestar atención al pronóstico antes de organizar cualquier salida. Entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto, el frío, las lluvias, las tormentas, las nevadas y los fuertes vientos afectarán a distintas regiones de la Argentina, según las previsiones de Meteored Argentina.

El escenario mostrará fuertes contrastes. Mientras algunas zonas cordilleranas podrían acumular entre 30 y 60 centímetros de nieve, sectores del norte argentino registrarán temperaturas superiores a los 30 °C.

El descanso se extenderá hasta el lunes 17 de agosto por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Fin de semana largo: dónde se esperan lluvias, nevadas y fuertes vientos

Según Meteored Argentina, un sistema de alta presión ubicado frente a las costas patagónicas impulsará aire húmedo desde el Océano Atlántico. A esta situación se sumará el ingreso de aire en altura desde el Pacífico.

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En la región cordillerana, desde Río Negro hasta Jujuy, las condiciones favorecerán fuertes vientos. En las altas cumbres del NOA, las ráfagas podrían superar los 100 km/h.

Las nevadas también tendrán un papel central. En las zonas altas de la región de Cuyo podrían acumularse entre 30 y 60 centímetros de nieve.

Para el sábado 15, el pronóstico anticipa cielo completamente cubierto en gran parte del país y precipitaciones desde el norte de la Patagonia hasta La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Dónde habrá tormentas fuertes el domingo

Las condiciones podrían complicarse durante el domingo 16 por una ciclogénesis proyectada sobre el margen atlántico.

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El fenómeno favorecerá un aumento de la actividad de tormentas. El norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes aparecen entre las regiones que podrían registrar los eventos más intensos, de acuerdo con el pronóstico citado.

El contraste térmico aumentará durante el lunes. Mientras el norte del Litoral superará los 30 °C, el ingreso de aire polar podría llevar nevadas hasta zonas de llano del centro de Mendoza.

Clima en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA

Para quienes planean actividades durante el fin de semana largo en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el panorama también tendrá inestabilidad.

El sábado 15 tendrá abundante nubosidad y probabilidad de lluvias débiles y aisladas. Meteored prevé una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 15 °C, con viento del este.

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El domingo 16, Día de la Niñez, ofrecerá las mejores condiciones térmicas del fin de semana largo. La mínima alcanzará los 12 °C y la máxima llegará a 18 °C.

Sin embargo, el cielo seguirá mayormente gris. El pronóstico anticipa nieblas durante la mañana y mantiene una baja probabilidad de lloviznas aisladas.

Tormentas en el AMBA: qué pasará el lunes 17 de agosto

El tiempo volverá a deteriorarse durante el lunes 17 por la profundización del centro de bajas presiones.

El AMBA tendrá cielo cubierto y una máxima de 14 °C, mientras que las ráfagas provenientes del sudeste podrían alcanzar los 45 km/h.

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El cambio más importante llegaría hacia el final de la jornada, cuando aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas durante la noche.

Así, quienes aprovechen el feriado para realizar actividades al aire libre deberán seguir con atención la evolución del tiempo: el fin de semana largo combinará frío, viento, lluvias y tormentas en Buenos Aires, mientras otras regiones enfrentarán fuertes nevadas.