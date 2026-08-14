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Espectáculos | agosto 14, 2026

Claudia Villafañe rompió el silencio sobre su supuesta candidatura en Boca y lanzó un fuerte descargo: “Es falsa”

La Tata negó que vaya a integrar una lista opositora a Juan Román Riquelme y publicó un contundente descargo tras la…
María Elías
Por María Elías

EDITORA Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

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Luego de algunas versiones mediáticas, Claudia Villafañe terminó con las especulaciones sobre su posible desembarco en la política de Boca Juniors. Después de que trascendiera que podría presentarse como candidata a vicepresidenta en las próximas elecciones del club, La Tata desmintió categóricamente la información y cuestionó a quienes difundieron la versión sin consultarla.

La información había surgido en Puro Show (El Trece), donde Matías Vázquez aseguró que Villafañe podía formar parte de una lista opositora a la conducción de Juan Román Riquelme.

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Según esa versión, la intención era que acompañara a Leandro Petersen, actual director comercial y de marketing de la AFA, en una eventual fórmula para competir por la conducción del Xeneize.

Sin embargo, la mamá de Dalma y Gianinna Maradona utilizó sus redes sociales para aclarar la situación.

Claudia Villafañe desmintió su candidatura en Boca

A través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, Villafañe negó de manera terminante cualquier participación en una candidatura.

La información que se dio ayer en Puro Show sobre mi supuesta candidatura a la vicepresidencia del Club Atlético Boca Juniors es FALSA”, escribió.

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Pero Claudia no se limitó a desmentir la versión. También cuestionó la forma en la que el programa difundió la información sin contactarla previamente.

Es una pena tener que salir a desmentir una noticia cuando, antes de darla públicamente, lo correcto hubiera sido consultarme”, expresó.

La Tata cerró su mensaje con otro fuerte planteo: “Lamento que se haya difundido información que no es cierta y agradezco a quienes se comunicaron conmigo para conocer mi versión”.

La versión que vinculó a Claudia Villafañe con las elecciones de Boca

La posibilidad de que Villafañe ingresara a la vida política de Boca causó repercusión por su histórico vínculo con el club a través de Diego Armando Maradona.

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La versión indicaba que podía integrar el espacio encabezado por Petersen para enfrentar electoralmente al oficialismo que lidera Riquelme.

Sin embargo, Villafañe descartó esa posibilidad y calificó directamente como “falsa” la información sobre su supuesta candidatura a vicepresidenta.

De esta manera, La Tata buscó cerrar las especulaciones y dejó en claro que, según su propia versión, nadie la consultó antes de instalar públicamente su nombre como posible integrante de una fórmula electoral.

RPM (Rolando por la Mañana)
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