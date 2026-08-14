Fin de una semana agitado: ahora protestan extrabajadores de Flybondi

Más de 700 ex trabajadores de Flybondi denunciaron que llevan más de tres meses sin cobrar indemnizaciones correspondientes a despidos sin causa y acuerdos de retiro voluntario suscriptos con la empresa. Según señalaron los afectados, algunos de los convenios fueron homologados ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), mientras que otros fueron firmados ante escribano público. Ante la falta de pago, varios de los ex empleados iniciaron acciones judiciales para reclamar el cumplimiento de los acuerdos.

De acuerdo con la información aportada por los trabajadores, parte de los convenios fueron firmados por Verónica Fúnes, directora de Recursos Humanos de Flybondi y OCP Tech, ante la escribana pública Paula Rodríguez Foster. Otros acuerdos fueron homologados ante el SECLO. Los ex empleados sostienen que, pese a que las obligaciones fueron reconocidas formalmente por la compañía, los pagos continúan pendientes y ya se acumulan cientos de expedientes judiciales.

El conflicto se extiende también a trabajadores que permanecen en actividad. Según las denuncias, empleados de la aerolínea aún no habrían percibido los salarios correspondientes a junio y julio ni el medio aguinaldo. Además, señalaron que la falta de pago de aportes derivó el jueves 6 de agosto en la interrupción de la cobertura de medicina prepaga y obra social para trabajadores activos y ex empleados.

A la situación laboral se suman reclamos de pasajeros y proveedores. Los ex trabajadores aseguran que cientos de miles de pasajeros todavía esperan reembolsos correspondientes a vuelos cancelados durante los últimos ocho meses. También denunciaron que proveedores mantienen deudas pendientes desde hace meses, incluso en casos en los que ya se habían acordado planes de pago.

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El conflicto también alcanza al Estado nacional y a distintas provincias, a las que, según la denuncia, la compañía adeudaría millones de dólares en concepto de tasas e impuestos. Los ex trabajadores sostienen que el conjunto de incumplimientos excede el ámbito laboral y afecta a distintos sectores vinculados con la operación de la aerolínea.

La situación también tuvo repercusiones en Brasil, donde la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) restringió la venta de pasajes de Flybondi debido al nivel de cancelaciones y problemas operativos.

En Argentina, en cambio, la empresa continúa comercializando vuelos. Los ex empleados cuestionaron el accionar del organismo regulador argentino y plantearon interrogantes sobre la continuidad de las operaciones de la compañía pese a los distintos reclamos.

Los trabajadores también apuntaron contra la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), el gremio que representa al personal de la empresa, por su intervención ante el conflicto. En ese contexto, el caso volvió a poner en discusión el rol de los sindicatos de empresa frente a situaciones de incumplimiento salarial y laboral.

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Por todos estos frentes de conflicto, este viernes desde las 11 extrabajadores convocan a una movilización en el Monumento de Colón, frente a Aeroparque.

Flybondi, cuyo principal accionista es el empresario Leonardo Scatturice, mantiene una operación que durante los últimos años alcanzó a más de 15 provincias argentinas. Los reclamos de ex empleados, trabajadores activos, pasajeros y proveedores plantean un escenario de conflicto que trasciende el ámbito laboral y alcanza a distintos actores vinculados con la compañía.