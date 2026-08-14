Jubilaciones de ANSES aumentan en septiembre tras la inflación de julio: cuánto cobrarán y qué pasa con el salario mínimo

La inflación de julio ya definió cuánto aumentarán los ingresos de millones de beneficiarios de ANSES en septiembre. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó 2,1%, porcentaje que determinará la actualización de jubilaciones, pensiones y asignaciones durante el próximo mes.

El índice mostró una aceleración frente al 1,9% de junio. De esta manera, la inflación acumuló 19,3% durante los primeros siete meses de 2026 y 33,8% interanual.

El impacto sobre los ingresos dependerá de cada prestación. Las jubilaciones y asignaciones siguen un mecanismo de movilidad vinculado con la inflación, mientras que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) no cuenta con una actualización automática según el IPC.

Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en septiembre 2026

El esquema vigente actualiza mensualmente las prestaciones previsionales según la inflación registrada dos meses antes. Por ese motivo, el IPC de julio determinará los haberes de septiembre.

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Durante agosto, la jubilación mínima alcanza los $419.775,93. Con una actualización del 2,1%, pasaría a aproximadamente $428.591 en septiembre.

La jubilación máxima, actualmente en $2.824.694,49, subiría hasta aproximadamente $2.884.013.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasaría de $335.820,74 a cerca de $342.873.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez rondarían los $300.014.

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Estos valores surgen de aplicar el IPC informado este jueves y quedarán sujetos a los importes que oficialice ANSES.

Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados

Una cuestión todavía permanece pendiente: el Gobierno deberá definir qué hará con el bono extraordinario para los jubilados de menores ingresos en septiembre.

A diferencia de los haberes, el refuerzo no cuenta con una actualización automática por inflación. Para agosto, el Ejecutivo estableció un monto máximo de $70.000.

Si el Gobierno decidiera mantener ese valor durante septiembre, un jubilado que perciba la mínima cobraría alrededor de $498.591 entre el haber y el bono.

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En ese escenario, mientras la jubilación básica aumentaría 2,1%, el ingreso total de quienes cobran la mínima tendría un incremento cercano al 1,8%, ya que el refuerzo permanecería sin cambios.

AUH de ANSES: cuánto cobrarían los beneficiarios en septiembre

La inflación de julio también impactará sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones.

ANSES estableció para agosto una AUH de $150.848. Con el aumento del 2,1%, el monto pasaría a aproximadamente $154.016 por hijo en septiembre.

La AUH por hijo con discapacidad, que se ubica en $491.173 durante agosto, alcanzaría aproximadamente los $501.488.

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La movilidad también alcanzará a las asignaciones familiares de los trabajadores registrados.

La Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos, actualmente en $75.433, subiría a alrededor de $77.018.

Qué pasa con el salario mínimo después de la inflación del 2,1%

La situación del Salario Mínimo, Vital y Móvil es diferente. El dato de inflación de julio no genera automáticamente un incremento del 2,1% en septiembre.

Desde el 1° de agosto, el salario mínimo alcanza los $376.600 mensuales para quienes cumplen una jornada legal completa. Para los trabajadores jornalizados, el piso se encuentra en $1.883 por hora.

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En julio, el SMVM se ubicaba en $372.400. Por lo tanto, el incremento dispuesto para agosto fue de aproximadamente 1,2%, por debajo de la inflación de julio.

Además, el cronograma vigente estableció aumentos mensuales solamente hasta agosto de 2026. El Gobierno todavía deberá definir qué ocurrirá con el salario mínimo desde septiembre.

Así, mientras jubilados, pensionados y titulares de asignaciones ya pueden anticipar una actualización vinculada con el 2,1% de inflación de julio, los trabajadores alcanzados por el salario mínimo deberán esperar una nueva decisión oficial.