Encuesta de Giacobbe: Kicillof supera a Milei por 3 puntos y el rechazo al kirchnerismo se debilita

Una nueva encuesta nacional de Giacobbe Consultores ubicó al gobernador bonaerense Axel Kicillof tres puntos por encima de Javier Milei en imagen positiva. El dato surge en momentos en que el Gobierno ya proyecta la estrategia electoral de cara a la reelección de 2027.

El sondeo, realizado por una consultora habitualmente asociada al polo antikirchnerista, incluyó además una pregunta clave: qué tan dispuesto está el electorado a rechazar una eventual “vuelta” del kirchnerismo al poder. El resultado abrió un interrogante que podría condicionar la estrategia de polarización del oficialismo.

Los números de imagen: Milei, Kicillof y el resto del tablero

El relevamiento se realizó entre el 24 y el 31 de julio, con 2.500 casos efectivos. Estos fueron los principales resultados de imagen positiva y negativa:

Milei : 33,9% positiva – 57,2% negativa

: 33,9% positiva – 57,2% negativa Kicillof : 36,7% positiva – 50,4% negativa

: 36,7% positiva – 50,4% negativa Bullrich : 34,5% positiva – 55,1% negativa

: 34,5% positiva – 55,1% negativa Cristina Kirchner : 29,6% positiva – 52,8% negativa

: 29,6% positiva – 52,8% negativa Santilli : 27,4% positiva – 49,2% negativa

: 27,4% positiva – 49,2% negativa Macri : 18,3% positiva – 61,4% negativa

: 18,3% positiva – 61,4% negativa Máximo Kirchner : 16,4% positiva – 58,1% negativa

: 16,4% positiva – 58,1% negativa Villarruel: 12,4% positiva – 54,5% negativa

Según la consultora, la imagen negativa de Milei muestra una tendencia al alza y se ubica en el punto más alto desde su asunción en 2023. El saldo negativo, de todas formas, no es exclusivo del Presidente: afecta a la totalidad de los dirigentes medidos, incluido Kicillof.

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El dato que inquieta al Gobierno: el rechazo al kirchnerismo

La consultora preguntó a los entrevistados si les gustaría que “el kirchnerismo vuelva a gobernar la Argentina“. El 50,1% respondió que no, lo que confirma que el rechazo a ese espacio sigue siendo alto.

Sin embargo, un 24,9% contestó que sí le gustaría ese regreso, y otro 24,5% dijo que “depende de quién sea el candidato“. Sumados, ambos grupos alcanzan un 49,4% de apoyo potencial, un número que queda prácticamente empatado con el rechazo total.

Para el Gobierno, ese margen de indefinición representa un riesgo: la estrategia de polarizar la elección de 2027 apostando al rechazo del kirchnerismo, lo que el ministro de Economía, Luis Caputo, llama el “riesgo kuka”, podría perder efectividad si no logra sostenerse en un escenario económico favorable.

Según la lectura de la consultora, la principal ventaja que conserva Milei es la interna que separa a Kicillof de los sectores más leales a Cristina Kirchner, quien busca que Naciones Unidas presione para levantarle la inhabilitación perpetua mientras cumple arresto domiciliario y no descarta una candidatura.

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La economía, el factor que más pesa en la encuesta

El sondeo también midió la percepción sobre la economía, uno de los ejes que la consultora identificó como determinante para las chances electorales del oficialismo. El 58,9% de los consultados consideró que la situación “está empeorando“.

Solo el 24,1% dijo que la economía “está mejorando” y que eso se nota en su vida diaria, mientras que un 11,8% percibe mejora pero asegura que todavía no la siente en el bolsillo. Un 4,9% definió la situación como directamente “estancada”.

Al pedirles que resumieran en una palabra la emoción que les genera el futuro del país, “esperanza” fue la más mencionada, seguida por “incertidumbre“, “tristeza” y “preocupación“, según el relevamiento de Giacobbe Consultores.

De acuerdo con el análisis de la consultora, el margen de indefinición sobre el kirchnerismo y la ventaja de Kicillof podrían profundizarse como riesgo para el Gobierno si no se traduce, antes de las elecciones, una mejora concreta en la economía cotidiana de los votantes.