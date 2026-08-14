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Sociedad | agosto 14, 2026

Video viral en Mendoza: una clienta tuvo un extraño comportamiento en un local y hablan de “posesión”

Las cámaras de seguridad de un comercio de accesorios para celulares registraron el momento en que la mujer cambió…
Natalia Penta
Por Natalia Penta

Productora audiovisual y redactora. Trabaja en producción de contenidos y redacción periodística para medios digitales y radio. También…

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Una clienta protagonizó una escena que generó todo tipo de repercusiones después de que las cámaras de seguridad de un local de accesorios para celulares en Mendoza registraran un cambio brusco en su comportamiento. El video se viralizó en redes sociales y disparó especulaciones sobre lo ocurrido.

En la grabación se observa a la mujer dialogando con la empleada del comercio hasta que, de manera repentina, su actitud cambia por completo. Comienza a mover la cabeza de un lado a otro de forma brusca, mientras mantiene sujetas las manos de la vendedora.

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Según se escucha en el video, la clienta grita con una voz grave frases como “sacame de acá” y tartamudea en distintos tramos de la secuencia. Su expresión facial también se modifica, lo que llevó a que la escena se convirtiera rápidamente en el centro de la polémica en redes.

Cómo reaccionó la empleada del local

Durante todo el episodio, la empleada intentó mantener la calma y tranquilizar a la clienta, sin soltar sus manos en ningún momento. Esa reacción también fue destacada por los usuarios que comentaron el video una vez viralizado.

Las hipótesis que circulan en redes sociales

La grabación abrió un fuerte debate entre los usuarios, que plantearon distintas explicaciones posibles para lo sucedido:

  • Episodio paranormal: la hipótesis más comentada, aunque no confirmada por ninguna fuente, vincula la escena con una posible “posesión”.
  • Edición o efecto digital: otro grupo de usuarios sostiene que el video podría haber sido manipulado o editado para generar impacto.
  • Actuación preparada: también circuló la idea de que se trató de una puesta en escena pensada para viralizarse.

Ninguna de las tres hipótesis fue confirmada de manera oficial hasta el momento, por lo que continúan circulando como especulaciones de los propios usuarios en redes.

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El caso sumó miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas, donde la discusión sigue dividida entre quienes buscan una explicación sobrenatural y quienes intentan encontrar una respuesta lógica al momento registrado en el local mendocino.

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