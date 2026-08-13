Independiente echó a Gustavo Quinteros tras el 4-0 ante Atlético Tucumán: quiénes dirigirán al Rojo

La goleada 4-0 ante Atlético Tucumán terminó de sentenciar el ciclo de Gustavo Quinteros en Independiente. La dirigencia del Rojo anunció este jueves la salida del entrenador luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina y confirmó quiénes tomarán las riendas del equipo.

El club oficializó la decisión mediante un comunicado en sus redes sociales, apenas un día después de la dura derrota en Rosario.

“Quinteros llegó con la responsabilidad y el desafío enorme de ponerse al frente de un Club que exige todo, siempre”, expresó Independiente.

La institución también dejó una particular reflexión sobre el paso del entrenador: “Más allá de los resultados, queda el respeto por el trabajo, por haber asumido el compromiso y por haber intentado llevar adelante su idea en una camiseta que pesa, que emociona y que obliga”.

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Quinteros quería seguir en Independiente

La determinación de la dirigencia contrastó con las declaraciones que Quinteros había realizado después de la eliminación ante Atlético Tucumán.

El entrenador descartó dar un paso al costado pese a la goleada y expresó su intención de continuar al frente del plantel.

“No se me pasa por la cabeza renunciar”, afirmó durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Sin embargo, los dirigentes evaluaron la situación y resolvieron dar por terminado su ciclo antes de que finalizara su contrato, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre.

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Quinteros había asumido como entrenador de Independiente en septiembre de 2025. Durante su etapa al frente del equipo consiguió 14 victorias, ocho empates y diez derrotas.

Quiénes dirigirán a Independiente tras la salida de Quinteros

Independiente también confirmó cómo continuará el trabajo del plantel profesional mientras la dirigencia busca al próximo entrenador.

Hugo Tocalli estuvo al frente del entrenamiento de este jueves. Desde el viernes, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, integrantes de la dupla técnica de la Reserva, asumirán la conducción del primer equipo de manera interina.

“A partir de mañana, Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio conducirán los destinos del equipo de manera interina”, informó el club.

Ambos conocen profundamente a Independiente. Matheu y Tuzzio tuvieron pasos como futbolistas por el Rojo y ahora deberán afrontar una etapa marcada por la necesidad de recuperar al equipo.

La goleada que precipitó la salida de Quinteros

La eliminación de la Copa Argentina aceleró una decisión que dejó a Quinteros fuera del cargo.

Independiente cayó 4-0 frente a Atlético Tucumán en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los octavos de final. El resultado profundizó el mal momento deportivo del conjunto de Avellaneda.

El Rojo tuvo una oportunidad clave cuando Santiago Montiel falló un penal con el partido todavía empatado. Poco después, Atlético Tucumán abrió el marcador y terminó construyendo una goleada que dejó a Independiente afuera de la competencia.

Ahora, Matheu y Tuzzio deberán conducir al plantel mientras la dirigencia define al sucesor de Gustavo Quinteros y busca cambiar rápidamente el rumbo deportivo.