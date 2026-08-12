ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en agosto 2026 tras el aumento del 1,89%

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán en agosto de 2026 un aumento del 1,89% en sus haberes, producto de la actualización por movilidad que toma como base la inflación de junio medida por el INDEC. Con ese ajuste, la jubilación mínima pasará a $419.776 brutos, mientras que la jubilación máxima llegará a $2.824.695.

El incremento alcanza a todos los haberes previsionales, sin excepciones. Además del aumento mensual, ANSES mantendrá vigente el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cobran los ingresos más bajos del sistema.

Ese refuerzo, sin embargo, sigue congelado desde marzo de 2024. Por eso, aunque el haber suba 1,89%, el incremento real para quienes cobran la mínima será menor: cercano al 1,61%.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en agosto

Según las estimaciones, así quedarán los montos en agosto:

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Jubilación mínima bruta: $419.776.

Jubilación mínima con bono: $489.776.

Jubilación mínima estimada en mano: $477.183.

Jubilación máxima bruta: $2.824.695.

Jubilación máxima estimada en mano: $2.667.807.

Los valores definitivos se conocerán recién cuando ANSES publique la resolución oficial con los montos actualizados.

Cómo impacta el bono de $70.000

El bono extraordinario continuará pagándose durante agosto a los beneficiarios de menores ingresos. Quienes cobran la mínima recibirán el refuerzo completo.

En cambio, quienes perciban un haber superior a la mínima accederán a un bono proporcional, hasta el límite que fija el Gobierno.

Al no actualizarse desde hace más de dos años, el bono pierde peso dentro del ingreso total de los jubilados mes a mes.

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Por qué el monto en mano es menor al bruto

El dinero que efectivamente llega a la cuenta bancaria es menor al haber bruto por los descuentos obligatorios que aplica el sistema.

El principal es el aporte a PAMI, que se calcula sobre el haber previsional. En la jubilación mínima, ese descuento ronda los $12.593, aunque puede variar según cada caso.

A esto pueden sumarse otras deducciones, como cuotas de moratorias previsionales u otros descuentos autorizados, que también reducen el neto que cobra cada beneficiario.

Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden chequear el monto exacto que van a cobrar ingresando a Mi ANSES con su CUIL y su Clave de la Seguridad Social.

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Desde esa plataforma se puede ver la liquidación mensual, descargar el recibo de haberes y revisar el detalle de cada concepto: el aumento por movilidad, el bono extraordinario y los descuentos aplicados.