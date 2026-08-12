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Economía | agosto 12, 2026

Hernán Letcher anticipó un “rebotecito” de la inflación y advirtió que será difícil perforar el 2%

El director del CEPA aseguró en RPM, por Radio Del Plata, que la inflación encontró un piso cercano al 2% y consideró…
María Elías
Por María Elías

EDITORA Trabajó en medios digitales, como redactora en temáticas de información general y política. En los últimos años,…

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El economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Hernán Letcher, advirtió que la inflación podría registrar un nuevo rebote y aseguró que el índice parece haber encontrado un piso cercano al 2%, que por el momento resulta difícil de perforar.

En diálogo con Rolando Graña en RPM, por Radio Del Plata, Letcher analizó la dinámica de los precios y puso en duda las proyecciones del Gobierno para los próximos meses.

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“Podríamos llegar a confirmar a esta altura del partido es que vas a tener un rebotecito en la inflación”, señaló.

Según explicó, uno de los elementos a observar es el comportamiento de la inflación núcleo, que muestra una resistencia a continuar descendiendo.

“Lo que estás viendo es un soporte, decimos a veces en el mundo financiero, en el orden del 2%, te está costando romper”, sostuvo.

Por qué los precios suben aunque caiga el consumo

Letcher también se refirió a una de las particularidades del escenario económico: la persistencia de la inflación pese al deterioro del consumo y de las ventas.

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Para el economista, la explicación está en que la formación de precios en la Argentina responde en buena medida a la evolución de los costos y no exclusivamente a la demanda.

“El proceso de formación de precios en la Argentina tiene más que ver con los costos que con la demanda: yo puedo estar vendiendo nada, pero si mis costos, no sé, las tarifas me suben o el tipo de cambio… subo el precio igual porque no puedo venderlo por debajo de mi costo”, explicó.

De esta manera, factores como el incremento de las tarifas o los movimientos del tipo de cambio pueden trasladarse a los precios aun cuando las empresas enfrenten una menor demanda.

Letcher puso en duda el pronóstico de inflación del Gobierno

El director del CEPA también se mostró escéptico respecto de las estimaciones oficiales para la segunda mitad del año.

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“Imagínate si tenés un 2,4% supongamos en julio… te deja un piso alto para agosto”, planteó.

Y agregó: “La verdad que parece difícil que se vaya a cumplir ese pronóstico” de comenzar a registrar una inflación con cero adelante.

El planteo de Letcher apunta así a la dificultad de continuar con el proceso de desaceleración una vez alcanzado un nivel cercano al 2%, particularmente mientras persistan aumentos de costos que puedan trasladarse a los precios.

“Si abunda el petróleo y el gas, ¿por qué lo pagamos tan caro?”

Otro de los ejes de la entrevista fue la política energética y la discusión alrededor de los subsidios.

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Letcher cuestionó que un país con una importante disponibilidad de recursos naturales no utilice esa ventaja para reducir los costos de su estructura productiva.

“Si la Argentina es un país donde abunda el petróleo y el gas, ¿por qué lo pagamos tan caro?”, se preguntó.

Y sostuvo: “Cualquier país que quiso desarrollarse utilizó los recursos que tiene en abundancia para ser competitivo”.

El economista rechazó además que los subsidios a la energía sean una particularidad argentina y mencionó políticas aplicadas por algunas de las principales economías mundiales.

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“Estados Unidos está creciendo con el gas de esquisto, China que es demandante de energía la subsidia. Lo encontrás en cualquier parte del mundo y parece razonable que vos utilices tu recurso para mejorar tu competitividad”, afirmó.

La advertencia por la caída de la industria

Finalmente, Letcher puso el foco en el comportamiento de la industria nacional y su incidencia sobre el nivel general de actividad.

Para el director del CEPA, el crecimiento de sectores vinculados con la explotación energética y minera no alcanza para compensar el deterioro industrial.

“La industria le cae tanto que la actividad le termina cayendo”, sostuvo.

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Y concluyó: “La industria le tracciona más hacia abajo que lo que le tracciona hacia arriba la energía y la minería”.

De esta manera, Letcher trazó un escenario en el que la inflación encuentra resistencia para perforar el 2%, los costos continúan presionando sobre los precios y la caída industrial condiciona la recuperación de la actividad económica.

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