Rolando Graña apuntó contra el Gobierno por los endeudados y las rutas: “El nuevo vocero lo mandó preso a Caputo”

Nace una estrella: el vocero Ravier, sí. Y el vocero Ravier es el que está diciendo que no hay plan platita. ¿Y qué está queriendo decir? Que al gobierno no le importa lo que le pase a ese nuevo contingente que hay en la política argentina de damnificados, que son los endeudados.

Hay 20 millones de personas que tienen deudas con bancos y de ese 20 millones de personas, les hago cifras redondas, entre 5 y 6 millones de personas están en mora. Quiere decir que hace 45 días que están enterrados y no pueden pagar sus deudas. Muchos de ellos se los considera incobrables, pero estamos hablando del sistema formal, no estamos hablando del que le debe plata al prestamista del barrio o incluso en casos peores de los que le deben plata a los narcos, porque en los barrios los narcos también se han convertido en prestamistas informales.

Entonces a esa cantidad de gente, el gobierno les sigue diciendo: “Para ustedes lo único que les podemos ofrecer es la baja de inflación”. Que dicho sea de paso hay que ver cuánto sigue bajando la inflación, porque en Ciudad de Buenos Aires subió un punto y algo; de esa subida también se va a proyectar a nivel nacional. Del mismo modo que la pobreza dejó de bajar, puede que la inflación haya también dejado de bajar y vuelva a subir. En cualquier caso, vuelva a instalarse en ese núcleo duro del 2% que es donde está el gobierno.

Y hay que decir que esto hay que pensarlo un poquito más atrás: es donde el sistema económico argentino, mal que mal desde los tiempos de Cristina, viene en una inflación que en los tiempos de Cristina era un núcleo duro del 1,5% mensual, en los tiempos de Macri fue del 2 y pico mensual y en el gobierno de Milei se ha instalado en ese 2% mensual más o menos, más allá del pico inflacionario postdevaluación. Alguien debería pensar por qué estructuralmente con tres gestiones —casi en la de Alberto bueno, también pasó algo peor— con cuatro gestiones diferentes de diferentes colores políticos, la inflación argentina estructural ronda ese núcleo duro del 2%.

Sobre todo las billeteras virtuales, que es el caso más paradójico, que están ganando fortunas cobrando tasas que ya no son de usura sino que son directamente de robo, y además son subsidiadas a través de exenciones impositivas como las que les dio Cristina en su momento y de la cual ningún gobierno tuvo los huevos ni la decisión política para cortárselas. Mercado Libre y Mercado Pago son empresas planeras que subsidiamos nosotros con nuestros impuestos.

Ahora bien, el mismo gobierno que les permite estos subsidios no es capaz de decirles: “Che, bajen las tasas, no ahorquen a la gente con las deudas”. ¿Qué dijo el vocero Ravier? No hay plan platita, no hay… bueno, los bancos pueden prestar para refinanciar esas deudas. Pero los bancos tampoco están prestando porque no le van a prestar plata a un tipo que ya es moroso. ¿Qué dicen? “¿Y yo por qué le voy a prestar al tipo si este tipo ya dejó de pagar? ¿Por qué le voy a prestar a él?”.

Ahí lo que se impone es una intervención inteligente de bancos del Estado, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, alguien que diga, como en una época había préstamos ANSES, y diga: “¿Saben qué? Bueno, si la tasa que pagan los bancos es del 30% anual, 40% anual, nosotros vamos a dar préstamos a esa tasa para que la gente deje de pagar esas tasas usurarias del 200%, 300% y hasta el 700% anual”. Al gobierno, en su falta de empatía, todo esto no le importa y por eso el vocero Ravier dijo: “Acá no hay plan platita”.

Entonces yo no diría que nada del dinero de ese impuesto va a mantenimiento de rutas; lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas. Pero sin duda una parte de esos impuestos van. Ahora, ¿qué está haciendo hoy el ministro Caputo? Mostrando equilibrio fiscal. Y donde tiene superávit, si tuviera superávit bajaría más los impuestos, bajaría más los derechos de exportación, eliminaría el impuesto al cheque, seguiría bajando impuestos.

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Dejé el textual para que vean de qué manera algún juez, si hubiera algún juez que intervenga —hay varias denuncias ya al respecto—, podría a partir de los dichos del vocero, que en definitiva es un funcionario oficial, llamar al ministro de Economía Toto Caputo y decirle: “A ver, señor, venga para acá. ¿Usted no sabe que el impuesto a los combustibles líquidos no es un impuesto que vaya a rentas generales? Tiene un fin específico que es arreglar las rutas”.

El vocero Ravier dijo textualmente: “No te puedo decir cuánto de lo que se recaudó está yendo al mantenimiento de rutas”. Dice: “Una parte de ese dinero va”. Y dice: “Ahora, ¿qué está haciendo el ministro Caputo? Manteniendo el equilibrio fiscal”. O sea, el vocero Ravier está diciendo: “Una parte de la plata va, el resto va a rentas generales para mantener el superávit fiscal”. Y no es así.

Existe algo en la ley, existe algo que se llama ley, que para los funcionarios del Ejecutivo no es un consejo, no es optativa, es obligatoria. Pero fíjense que varios arrugaron ya. Primero fueron los gobernadores. Los gobernadores dijeron: “A mitad del 2025 vamos a sacar una ley para que el impuesto a los combustibles líquidos sea coparticipable, o sea para que se distribuya automáticamente a las provincias y sean las provincias las que se encarguen de arreglar la ruta nacional”. Porque este es el otro detalle: ustedes me dirán “¿Y por qué una ruta nacional no la arregla el propio gobernador? ¿Cuánta plata le puede costar a un gobernador arreglar aunque sea precariamente una ruta nacional?”. Por ley los gobernadores no pueden tocar una ruta nacional; el mantenimiento corresponde a Vialidad Nacional, empresa que quiso disolver Sturzenegger y que sobre la hora se la tuvieron que tirar para atrás a eso porque era un disparate.

Bien, los gobernadores quisieron sacar esa ley y de pronto por alguna promesa extraña frenaron esa ley. Dos intendentes vinieron acá al Ministerio de Economía, acuérdense, vinieron como 100 intendentes convocados por la FAM (Federación Argentina de Municipios), hicieron una manifestación frente al Ministerio de Economía y dijeron: “Vamos a denunciar a Caputo por incumplimiento de los deberes del funcionario público porque se está quedando con la plata del impuesto de los combustibles líquidos para arreglar la ruta”.

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Recién ahora aparece la diputada Victoria Tolosa Paz y hace una denuncia al respecto, y aparece quien se ha convertido en una denunciante serial, que es la exdiputada libertaria Marcela Pagano, haciendo otra denuncia al respecto. Como parte de esas denuncias, el sindicato había pedido un informe de datos públicos y llega… Y con esos datos públicos el gobierno confiesa que de toda la plata que tenían que mandar, porque eso va a un fondo que se llama Sistema Vial, la subejecución de la plata del Sistema Vial —o sea, de la plata que recaudaron con el impuesto que pagamos cada vez que cargamos nafta— es del 73,8%. O sea, se quedaron con casi el 74% de toda la plata que nosotros garpamos en impuestos cada vez que cargamos nafta. Y eso que la nafta es cara y el impuesto a los combustibles líquidos lo siguieron subiendo y lo siguieron subiendo porque de ahí sacaban plata para compensar el déficit fiscal.

O sea, la cuenta que hacen es que con ese 73,8%, casi 74% de plata que le sacaron al arreglo de las rutas, se podrían haber arreglado 20.000 kilómetros de red vial. Pareciera que algunos se están despertando. El gobernador de Santa Fe, un gobernador que a veces está con el gobierno y a veces toma distancia del gobierno, Maximiliano Pullaro, desde el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe presentaron una denuncia y lograron que un juez federal de Venado Tuerto dicte un fallo, un amparo para que el Estado nacional arregle urgente las rutas 7, 8 y 33 que pasan por la provincia de Santa Fe. Algo que es de sentido común. No se entiende cómo ya pasaron casi 3 años, las rutas se fueron deteriorando y recién ahora los jueces y los gobernadores empiezan a presentar amparos para que el gobierno arregle las rutas.

Pero la cuestión de las rutas también está empezando a generar un poco de ruido. El gobierno, ¿cuál fue la respuesta? “Ah, tranquilos, ya vamos a privatizar las rutas”. Pero las rutas nacionales… Pueden privatizar algunos tramos, que están en curso las privatizaciones, pero son tramos rentables donde pasan camiones, camiones que van a los puertos de Santa Fe. De hecho hay una ruta que se la cedieron a la provincia de Santa Fe; ahí podrán cobrar peaje, hacerlas más caras.

Pero hay rutas que son fundamentales para la conexión de la Argentina pero que no son rentables; esas son las rutas que más se están deteriorando. La cuestión de las rutas, igual que la de los endeudados, empieza a crecer por abajo y empieza a generar grados de bronca que el gobierno por ahora ni registra.

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Acá en el sur de Salta hay un tramo en particular, estamos hablando de 32 km donde uno tiene que ir a 10 km/h; por ahí si tenés una camioneta le podés sumar 40 km/h bajo tus propias consecuencias, pero la verdad que está muy fea. Salta, la zona de Vaca Muerta… Hay una ruta en La Pampa donde el otro día había un muchacho, un influencer que hizo viral un video donde el tipo estaba sentado en un bache y el bache le llegaba hasta la cadera, o sea tenía un bache de una profundidad de unos 20 cm por ahí… Circulan camiones, circulan autos; imagínate venir de noche y te empezás a entrar en un terreno que es como un campo minado: venís a 80 y te comés uno de esos baches, lo más factible es que rompas una cubierta y te quedás al costado de esa ruta donde no tenés ni señal de celular. ¿Qué hacés?

Bueno, todas estas cosas son las que están sucediendo en la Argentina de las rutas abandonadas. Pero el detalle de ayer es que el vocero Ravier admitió que la plata del fondo del Sistema Vial no va completa al Sistema Vial, sino que Caputo la utiliza para rentas generales. O sea, por eso digo: nace una estrella. El nuevo vocero lo mandó preso al ministro Caputo.

Y ahora veremos si el juez Julián Ercolini, que es el juez federal que instruyó, acuérdense, la causa de la obra pública contra Cristina Fernández —que fue el primero que hizo la instrucción, después vino el juicio oral y Cristina terminó presa—, con el mismo criterio que le aplicó a Cristina ya debería estar procesando a Toto Caputo, porque no puede ignorar lo que está pasando con las rutas y hay una desviación de fondos. Sí, desviación de fondos que no puede justificar porque tenían un fin específico.

También hay que decir que al gobierno hasta ahora desobedeciendo las leyes no le fue mal, no le pasó nada.

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Editorial de Rolando Graña