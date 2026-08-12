La carta de Lionel Messi a su papá Jorge y los mensajes de apoyo de Beckham, Cristiano y La Sole

A cuatro días del fallecimiento de Jorge Messi, su hijo Lionel Messi le dedicó una carta de despedida en Instagram. El capitán de la selección argentina abrió su corazón y se mostró frágil ante la pérdida de su papá, quien murió el sábado pasado en Rosario a los 68 años.

“Todavía no puedo creer que te hayas ido“, arrancó el futbolista en el texto, acompañado por una foto suya junto a su padre. A lo largo del escrito, Messi repasó los últimos meses de enfermedad de Jorge y confesó que le costaba imaginar la vida sin él.

Lo que contó Messi sobre el último Mundial

Messi agradeció el cariño y cada gesto que recibió tras la muerte de su padre (Foto: Instagram @leomessi)

Uno de los tramos más fuertes del texto tiene que ver con el Mundial. Messi recordó que su papá le insistía con que jugara el torneo, aun en medio de un delicado cuadro de salud que le impidió viajar a verlo.

El delantero relató que, partido tras partido, esperaba el mensaje de su padre y que ahí empezó a notar la gravedad de la situación. Contó que buscaba llegar lo más lejos posible en la competencia para “darle tiempo” a que pudiera viajar, algo que finalmente no sucedió.

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También reveló que, tras la final perdida por penales, no llegaron a hablar de lo vivido en el torneo. Y dejó una frase que generó fuerte repercusión: admitió que hoy tiene dudas sobre seguir jugando al fútbol por mucho tiempo más.

Hacia el final de la carta, Messi definió a su padre como “papá, amigo y representante” y prometió transmitirles a sus hijos la misma educación que Jorge le dio a él. Cerró el texto agradeciéndole por todo y despidiéndose con un “te amo, Pa“.

Los mensajes de apoyo que recibió Messi

Tras la publicación, decenas de figuras del deporte y el espectáculo salieron a acompañar al rosarino. David Beckham, exjugador y accionista del Inter Miami, club que le abrió las puertas a Messi en Estados Unidos, le expresó su apoyo incondicional a él y a su familia.

Cristiano Ronaldo, histórico rival de Messi dentro de la cancha, también se sumó a las condolencias con un mensaje de aliento. En el mismo sentido se pronunció el FC Barcelona, el club que impulsó al rosarino hacia el estrellato mundial.

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Desde el folclore, Soledad Pastorutti fue una de las voces que más conmovió: le dijo a Messi que sus palabras la hicieron llorar y que su papá se fue con la certeza de haberlo visto convertirse en un gran ser humano.

La Scaneloneta y el mundo del espectáculo también lo saludaron

Compañeros de Messi en la selección también se hicieron presentes. Leandro Paredes y Cristian “Cuti” Romero respondieron con emojis de apoyo, mientras que Giuliano Simeone, del Atlético de Madrid, le dejó un mensaje breve de acompañamiento.

Del lado del espectáculo, Yanina Latorre le dedicó palabras de cariño y agradecimiento, y el conductor Marley destacó lo conmovedor del texto, asegurando que “el mundo entero” acompaña a Messi en este momento.