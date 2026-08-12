“No es que no hay plata”: Tolosa Paz denunció a Caputo y reveló que hay $1 billón destinado a las rutas

La explicación del Gobierno no alcanzó. Mientras las rutas nacionales acumulan pozos, obras paralizadas y problemas de mantenimiento, un billón de pesos recaudados para financiar el sistema vial permanece acumulado en posiciones financieras, según denunció Victoria Tolosa Paz.

La diputada nacional de Unión por la Patria llevó el caso a la Justicia y presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el director nacional de Vialidad y el presidente del Banco Nación, a quienes señaló como responsables del manejo del fideicomiso SISVIAL.

En una entrevista en Radio Del Plata, Tolosa Paz cuestionó el argumento de la falta de recursos utilizado por la administración de Javier Milei para justificar la paralización de la obra pública.

“Hice la denuncia penal contra el ministro de Economía, el director nacional de Vialidad y el presidente del Banco Nación, que son los responsables del manejo del fideicomiso SISVIAL… esa cuenta lleva acumulada en lo que se llama posiciones financieras un billón de pesos”, afirmó.

Recomendado para ti Javier Milei flexibiliza por decreto la designación de jueces de la Corte Suprema

Para la legisladora, ese monto contradice directamente el argumento oficial: “Es la prueba fehaciente de que no es que no hay plata, sino que la plata que ingresa va al sistema financiero para tratar de sostener una macro que no está ordenada”.

Tolosa Paz precisó que la presentación judicial apunta a determinar posibles responsabilidades por “malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

“Hubiesen sido arreglados 20.000 kilómetros de rutas”

El deterioro ya está a la vista de quienes circulan por las rutas nacionales. Para Tolosa Paz, la falta de mantenimiento no solo representa un problema actual, sino que además multiplicará el costo que deberá afrontar el Estado para recuperar la infraestructura.

“En todas las rutas nacionales vemos cráteres”, describió.

La diputada aseguró que, si los recursos disponibles hubieran sido utilizados para su finalidad específica, podrían haberse reparado 20.000 kilómetros de rutas nacionales.

“Arreglar las rutas nos va a costar cuatro o cinco veces más de lo que hubiese costado hacer el mantenimiento. Hubiesen sido arregladas 20.000 km de rutas nacionales si se hubiesen ejecutado esta cantidad de fondos”, afirmó.

El cuestionamiento también alcanza al proceso de privatización impulsado por el Ejecutivo. Tolosa Paz advirtió que incluso si el Gobierno consiguiera avanzar exitosamente con las licitaciones, una porción considerable de la red vial continuaría sin una respuesta clara respecto de su mantenimiento.

“Hay 31.000 km que, si incluso fueran exitosos en la privatización de las rutas que están licitando, no dicen cómo los van a mantener. El cuentito de que van a privatizar las rutas no da cuenta de eso”, cuestionó.

Rutas 3 y 5: los US$100 millones de la CAF

La falta de recursos tampoco explicaría, según la diputada, la paralización de dos corredores fundamentales como las rutas nacionales 3 y 5. Ambas contaban no solamente con los fondos provenientes del SISVIAL, sino también con financiamiento internacional.

“Las rutas 3 y 5, además de tener los fondos del SISVIAL, tenían financiamiento de la CAF. Había 100 millones de dólares que el Estado Nacional pidió prestado”, explicó.

Tolosa Paz aseguró que la decisión de detener las obras provocó además un incumplimiento de los compromisos asumidos.

“Generó un incumplimiento… agarramos la guita de la CAF, la guita del SISVIAL, la ponemos en la timba e incumplimos contratos”, lanzó.

Recomendado para ti Senado desafía a Milei y aprobó el pliego de Michelli

La legisladora relacionó de esa manera la paralización de las obras con su cuestionamiento más amplio a la política financiera del equipo económico.

“Bájense de la bicicleta financiera”

Para Tolosa Paz, detrás de la discusión sobre las rutas existe un cuestionamiento mucho más profundo al modelo económico. La diputada acusó al Gobierno de privilegiar el manejo financiero de los recursos por encima de su utilización para infraestructura y desarrollo.

“Aflójenle a la mesa de dinero, muchachos. Bájense de la bicicleta financiera y pónganse a trabajar para que la Argentina pueda entrar en un camino de crecimiento sostenible”, reclamó.

Según la legisladora, el Ejecutivo todavía tiene alternativas para modificar el manejo de los recursos que se obtienen mediante el impuesto a los combustibles.

Recomendado para ti Tecnología de Prevención: Fernando Espinoza lanzó nuevos centros de monitoreo en la vía pública

“Hay dos caminos: o pagan del SISVIAL todos los certificados que adeudan o coparticipan el SISVIAL, o suspendan por lo menos el robo que le hacen a los ciudadanos en el porcentaje del impuesto al combustible”, sostuvo.

La denuncia de Tolosa Paz se suma así a la creciente discusión política por el estado de las rutas nacionales, la paralización de la obra pública y el destino de los impuestos que continúan pagando los automovilistas cada vez que cargan combustible.

Tolosa Paz pidió construir un frente opositor más amplio

Pero la disputa con Milei no se limita a la gestión de los recursos. Con la mirada puesta en el escenario político que viene, Tolosa Paz planteó la necesidad de construir acuerdos que trasciendan las fronteras del peronismo.

“En esta etapa de fragmentación política es necesario buscar estructuras de consenso básicas: 10 o 15 puntos de acuerdo a donde peronistas, radicales, socialistas y de partidos provinciales nos pongamos de acuerdo”, afirmó.

Recomendado para ti La cronología del derrumbe de Manuel Adorni: los escándalos que terminaron con su renuncia

La diputada sostuvo que la conformación de un frente opositor amplio no implica necesariamente llegar a las elecciones con un único postulante.

“El frente no tiene por qué tener candidato único. Puede haber candidatas o candidatos”, señaló.

En ese contexto, reivindicó las elecciones primarias como mecanismo para resolver las diferencias y definir los liderazgos.

“Yo prefiero siempre someterme al voto popular y ver hacia dónde tenemos que ir caminando. Defendemos las PASO”, remarcó.

Recomendado para ti Javier Milei llamó “porcino iraní” a Marcela Pagano y desató una nueva polémica

La Rioja y la cuasimoneda: “La están asfixiando”

La pelea por los recursos también atraviesa la relación entre la Casa Rosada y las provincias. Consultada sobre la decisión del gobernador Ricardo Quintela de recurrir a una cuasimoneda en La Rioja, Tolosa Paz vinculó la situación financiera provincial con los recortes dispuestos por Nación.

“La Rioja es una provincia que está siendo discriminada por una voluntad política de quienes nos gobiernan”, aseguró.

Para la legisladora, la situación no puede separarse del fuerte enfrentamiento político que mantiene Quintela con Milei.

“Le quitaron sus fondos y la están asfixiando porque además es uno de los gobernadores más opositores”, concluyó.

Así, desde la denuncia por el billón de pesos acumulado en el SISVIAL hasta la discusión por los recursos provinciales, Tolosa Paz trazó una misma línea para cuestionar al Gobierno: no puso el eje en la inexistencia de fondos, sino en qué hace la administración nacional con los recursos que recauda y qué prioridades define para utilizarlos.