Tiene cuatro años y logró hacerse una resonancia sin anestesia gracias a una particular misión con Spider-Man

Ian, un nene de apenas cuatro años, logró realizarse una resonancia magnética sin anestesia gracias a una particular estrategia ideada por el psicólogo clínico infantil Cristian Cano: transformar el estudio médico en una misión espacial junto a Spider-Man, su superhéroe favorito.

El video, publicado hace dos semanas en la cuenta de Instagram @cri1400, se viralizó rápidamente y ya acumula más de 40.000 “me gusta”. En las imágenes, Cano presenta el procedimiento como una misión espacial con un único desafío por delante.

La misión espacial de Ian

“Estamos en la nave espacial, a punto de entrar al niño más valiente llamado Ian, quien hoy va a cumplir una misión de la nave espacial con su personaje favorito”, explica el psicólogo al comienzo del video.

Antes de empezar, Cano le plantea a Ian las reglas del juego: “Nuestro gran amigo se tiene que quedar quieto, lo único que no puede hacer es moverse“. Con esa consigna, el estudio médico deja de representar una amenaza.

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De esta manera, lo que suele ser una situación temida por los chicos, permanecer inmóvil dentro de un resonador, se convierte en un objetivo lúdico que Ian, acompañado por Spider-Man, decide cumplir.

El acompañamiento emocional, la clave del resultado

Junto al video, Cano remarcó que esta misión tuvo un significado especial. “Hoy no hubo misión con Spider-Man entre luces ni aventuras espaciales. Hoy vivimos una de las misiones más importantes: brindar acompañamiento psicoterapéutico y apoyo emocional”, escribió el especialista.

El psicólogo detalló además que este abordaje fue el que permitió evitar la anestesia: “Con el alma, el corazón y todo el amor que ponemos en este programa, logramos que este pequeño de tan solo cuatro años realizara su resonancia magnética sin necesidad de anestesia, acompañado de su superhéroe favorito“.

Para Cano, el juego y la empatía cambian por completo la manera en que los chicos atraviesan este tipo de experiencias médicas. “Una vez más comprobamos que, cuando el amor, la empatía y el juego se unen, los miedos se transforman en valentía“, sostuvo.

Un método que ya suma seguidores

“Seguimos haciendo posible que nuestros pequeños vivan estas experiencias con tranquilidad, confianza y una sonrisa“, agregó el psicólogo, quien cerró su publicación original con una frase que resume el resultado de la experiencia: “¡Nuevamente lo volvimos a lograr!”.

El posteo se suma a otros videos que Cano comparte habitualmente en su cuenta, donde documenta distintas estrategias de acompañamiento a niños durante estudios médicos, y que en las últimas semanas volvieron a poner en agenda el rol del juego terapéutico en la pediatría.