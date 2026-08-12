“Se robó la plata”: Carlos Bianco lanzó una grave acusación contra el Gobierno por las rutas nacionales

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, lanzó una dura acusación contra el gobierno de Javier Milei por el estado de las rutas nacionales y aseguró que los recursos recaudados para realizar obras de infraestructura vial no están siendo utilizados para ese destino.

En una entrevista con Diego Schurman y el equipo de El Zoológico, por Radio Del Plata, el funcionario de Axel Kicillof sostuvo que la administración nacional continúa cobrando impuestos con asignación específica mientras mantiene paralizadas las obras.

“En todo el país hay aproximadamente 40.000 km de rutas nacionales. Con lo que lleva recaudado y no ejecutado el gobierno nacional podría haber renovado 20.000 km de esas rutas”, aseguró Bianco.

Y lanzó una de las acusaciones más fuertes de la entrevista: “No ha hecho un solo kilómetro y se quedó con la plata, se robó la plata”.

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Bianco apuntó contra el superávit de Milei

El funcionario bonaerense vinculó la falta de ejecución de esos recursos con uno de los principales argumentos económicos de la administración libertaria: el equilibrio de las cuentas públicas.

“Se quedaron con la plata y con esa plata dibujan un superávit que no es real”, sostuvo.

Bianco planteó así que parte de los recursos que deberían destinarse al mantenimiento y renovación de la infraestructura vial no están siendo ejecutados y cuestionó que ese dinero contribuya a exhibir un mejor resultado fiscal.

El ministro también se refirió a las dificultades que enfrenta la Provincia para intervenir sobre rutas que se encuentran bajo jurisdicción nacional.

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“Aunque quisiéramos nosotros no podemos ni arreglarlas porque sería un delito para nosotros”, explicó.

En ese sentido, contrapuso la situación de las rutas nacionales con el esquema utilizado en las vías administradas por AUBASA.

“A partir de los fondos que ingresan a AUBASA por peajes estamos renovando todas las rutas vinculadas. Son dos modelos totalmente distintos”, afirmó.

Ocho causas de la Provincia contra el Gobierno nacional

Bianco también cuestionó la decisión de la administración de Milei de interrumpir transferencias de recursos hacia las provincias.

“Nos recortó todas las transferencias no automáticas que por ley o por convenio estaban vigentes”, señaló.

Frente a esa situación, explicó que el gobierno bonaerense decidió llevar sus reclamos a la Justicia.

“Fuimos a donde correspondía reclamar a la Corte Suprema de Justicia: tenemos ocho causas contra el gobierno nacional”, reveló.

La disputa por los recursos entre la administración de Axel Kicillof y la Casa Rosada se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre ambos gobiernos desde el comienzo de la gestión libertaria.

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Bianco defendió la reelección de los intendentes

Durante la entrevista, el ministro también se pronunció sobre uno de los debates que atraviesan a la política bonaerense: la posibilidad de habilitar nuevamente la reelección de los intendentes.

“Estamos a favor de la reelección de los intendentes en principio porque no está prohibida por la Constitución”, afirmó.

Bianco defendió además que sean los propios ciudadanos quienes determinen la continuidad o no de los jefes comunales.

“El vínculo que tienen los vecinos con sus intendentes es cercano y nadie mejor que ellos para saber cuál es el mejor intendente”, sostuvo.

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“¿Qué dirigente bonaerense no quiere ser gobernador?”

Consultado sobre su propio futuro político y la posibilidad de competir alguna vez por la Gobernación bonaerense, Bianco respondió con humor, aunque tampoco descartó esa aspiración.

“¿Qué dirigente bonaerense no quiere ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires?”, respondió.

Sin embargo, inmediatamente ratificó su alineamiento con Kicillof: “Yo voy a hacer lo que me pida Axel”.

El funcionario también se refirió a las diferencias internas dentro del peronismo y aseguró que su sector no tiene intención de profundizar las disputas mientras Milei permanezca en la Casa Rosada.

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“No nos vamos a pelear con ningún compañero porque no tenemos todo el día para pelearnos con Milei, que es el que está destruyendo el país. Yo no voy a dedicar un solo minuto de mi vida en pelearme con alguien que piensa en el 90% más o menos lo que pienso yo”, aseguró.

Para Bianco, la prioridad política debe estar puesta en confrontar con las políticas del Ejecutivo nacional.

“En la pública nos tenemos que dedicar a criticar al tipo que en este caso es el presidente, que está destruyendo a la Nación Argentina tal como la conocimos”, concluyó.