Diego Giuliano cuestionó los cambios en la SUBE: “Le ponen una bomba al transporte y a las clases más vulnerables”

El exministro de Transporte Diego Giuliano cuestionó con dureza los cambios en el sistema de beneficios de la Red SUBE y advirtió que las modificaciones terminarán impactando especialmente sobre los trabajadores que todos los días necesitan combinar distintos medios de transporte para trasladarse por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Durante una entrevista en Ventura Show, por Radio Del Plata, Giuliano puso el foco en la pérdida de descuentos para determinados trasbordos y en el proceso que, según denunció, está “desarmando el sistema del atributo social para el transporte”.

Qué cambió en la Red SUBE y cómo afecta a los pasajeros

El sistema de Red SUBE fue diseñado para reducir el costo de quienes necesitan combinar diferentes medios de transporte dentro de un período de dos horas. El esquema contempla que el pasajero abone la tarifa completa en el primer viaje, tenga un 50% de descuento en la primera combinación y un 75% desde la segunda, con un máximo de cinco combinaciones. Los beneficiarios de la Tarifa Social Federal pueden, además, acumular esos descuentos con la bonificación del 55% que les corresponde.

Sin embargo, desde agosto se modificó la integración entre servicios que dependen de distintas jurisdicciones. Uno de los cambios más significativos afecta a quienes viajan primero en tren y luego combinan con el subte porteño: en esos casos dejó de aplicarse sobre el segundo viaje el descuento del 50% que otorgaba Red SUBE.

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De esta manera, un pasajero que llega desde el conurbano bonaerense en tren y necesita utilizar posteriormente el subte para alcanzar su destino en la Ciudad debe pagar ambos viajes a tarifa plena, en lugar de recibir la bonificación que tenía anteriormente.

La situación no funciona de la misma manera en el recorrido inverso: cuando el viaje comienza en el subte y posteriormente se combina con determinados trenes o colectivos alcanzados por Red SUBE, el descuento puede continuar aplicándose sobre el segundo tramo.

La modificación afecta especialmente a trabajadores y estudiantes del conurbano que diariamente ingresan a la Ciudad utilizando más de un medio de transporte y se produce en medio de la reorganización de competencias y subsidios entre Nación, la Ciudad y la Provincia.

Es precisamente sobre este punto que Giuliano concentró sus críticas.

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“Si usted se tomaba dos colectivos era 50% menos en el segundo viaje, 75% menos en el tercer viaje… le ponen una bomba al transporte y le ponen una bomba a las clases más vulnerables”, sostuvo.

Giuliano: “Están desarmando el sistema del atributo social”

El exministro aseguró que los cambios forman parte de un proceso más amplio de reducción de los mecanismos destinados a amortiguar el costo del transporte.

“Están desarmando el sistema del atributo social para el transporte. El atributo social venía acoplado a la tarjeta SUBE que todos conocemos, y en ese acople lo que había era un descuento que se iba haciendo a diferentes sectores para aplanar la curva de la tarifa”, explicó.

Para Giuliano, la discusión no puede separarse de la función que cumple el transporte público en la economía cotidiana.

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“El transporte no se usa para pasear, es muy escaso eso. El transporte tiene que ver con la funcionalidad del comercio, del trabajo”, remarcó.

El exfuncionario recordó además una de las primeras decisiones adoptadas por el gobierno de Javier Milei respecto del transporte público en las provincias.

“Lo primero que el gobierno de Javier Milei hizo fue cortar el fondo compensador del interior del país, por lo cual las tarifas del transporte urbano de pasajeros fueron por las nubes. Estamos hablando de aumentos exorbitantes, $1.000, $1.600 en algunos lugares, o hasta $2.000 el transporte”, afirmó.

Y agregó: “Están desgranando todo el sistema de atributo social porque establecieron topes para jubilados, pensionados, personas que estaban en ANSES, personas que trabajan en casas de familia, excombatientes de Malvinas”.

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“La gente se empieza a bajar del colectivo cuando es caro”

Giuliano advirtió que el incremento del costo para los pasajeros puede terminar generando un problema adicional para el propio sistema.

“La gente se empieza a bajar del colectivo cuando es caro. Cuando se baja, el sistema empieza a tener un déficit mayor del que se pretendía evitar y la gente busca otra alternativa”, señaló.

El exministro también recordó las discusiones sobre cuánto podía terminar costando el boleto y comparó aquellas estimaciones con los valores actuales.

“Iba a costar $700 pesos. Bueno, nos quedamos cortos, Luis: ya está en $850 en el segundo tramo y en el interior llega a $2.000. Lamentablemente si siguen con eso van a desarmar el sistema de transporte público de pasajeros”, sostuvo.

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“Va a haber que andar con un manual”

Otro de sus cuestionamientos estuvo dirigido a la complejidad que adquirió el esquema para determinar en qué situaciones corresponde cada descuento.

“Es muy confuso la forma en que están informando este tema. La verdad va a haber que andar con un manual por la calle para ver cuándo te toca el descuento o no”, ironizó.

“Esto era un sistema general que obviamente, para el que está más lejos del lugar donde trabaja, para el que va a la escuela o para el que tiene un paciente, había descuentos cuando tenía que hacer grandes distancias”, agregó.

Giuliano denunció un “sesgo político” contra la Provincia

Finalmente, Giuliano vinculó las modificaciones con la disputa entre el Gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires.

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“Veo incluso una cuestión capciosa contra la Provincia de Buenos Aires. Creo que hay un sesgo político, lamentablemente, que va a terminar pagando el usuario”, afirmó.

Y cerró: “Cuando hacen estas discriminaciones en relación a si usted es de una provincia o de otra, o si los diputados de esa provincia votan o no votan con el gobierno, la verdad que lo pague la gente por una persecución electoral o política nunca se ha visto”.

Un detalle importante: yo no afirmaría que se eliminó Red SUBE en general, porque no es eso lo que ocurrió. El esquema sigue existiendo y oficialmente mantiene descuentos en combinaciones alcanzadas por el sistema. El punto periodístico es justamente que se fragmentó la integración y determinadas combinaciones dejaron de recibir el beneficio, que además explica mucho mejor la crítica de Giuliano.