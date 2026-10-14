El papa León XIV mantiene su intención de visitar la Argentina pese a su reciente operación

El viaje del papa León XIV a la región continúa entre sus objetivos, pese a la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un nódulo pulmonar. La confirmación fue transmitida hoy por Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Según explicó Bruni, León XIV mantiene su intención de visitar Latinoamérica durante noviembre, con la Argentina entre los destinos previstos. De esta manera, el Vaticano ratificó que el recorrido sigue formando parte de los deseos del Papa.

La confirmación se conoció después de que el pontífice fuera intervenido quirúrgicamente por un nódulo pulmonar. Sin embargo, desde la Santa Sede insistieron en que su voluntad de viajar a la región continúa vigente.

La posibilidad de recibir al Papa en la Argentina forma parte de las expectativas en torno a la visita que el propio León XIV desea concretar. Por el momento, el mensaje del Vaticano apunta a sostener esa intención, aunque la confirmación de su voluntad no implica por sí sola que el viaje tenga fechas definitivas.

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Bruni fue el encargado de transmitir la posición oficial de la Santa Sede y reafirmar el interés del pontífice en realizar el recorrido. Así, la Argentina permanece entre los destinos que León XIV tiene el deseo de visitar durante su viaje por Latinoamérica.