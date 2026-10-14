El mensaje de Noelia Vigloarolo tras la muerte de su pareja, el “Roña” Castro

El excampeón mundial de boxeo Jorge “Locomotora” Castro murió en la madrugada de este miércoles, a los 59 años, luego de descompensarse en el Bingo de Morón, ubicado en la calle San Martín. Allí se encontraba junto a su hija Quimey y su ex pareja. Según los primeros trascendidos, el exdeportista, también conocido como “El Roña”, sufrió el malestar en el interior del recinto, de acuerdo con lo que confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

Tras un llamado al 911, un móvil comando de la patrulla de Morón llegó al lugar, donde se había alertado por un hombre descompensado en el sector de las máquinas. Quimey contó que, luego de volver del baño, su padre le repitió dos veces que le dolía el pecho. Según la joven, Castro tuvo un infarto y no pudo resistirlo. Dijo además que la Policía Científica demostró que fue algo totalmente natural.

Su muerte reavivó el interés por su faceta personal y la magnitud de su familia. Castro se casó siete veces y solía referirse a su descendencia con humor y desparpajo. En diversas entrevistas televisivas decía: “Sí, tengo 15 hijos… pero con distinta mujer”. Su pareja, Noelia Vigliarolo, compartió un posteo en las redes sociales para despedirlo y reveló que estaban próximos a comprometerse.

“Te voy a amar siempre, toda la vida, mi ‘Roñis’”, escribió Vigliarolo en su mensaje de despedida. Agregó que no le alcanzaban las palabras para expresar todo lo vivido en esos años juntos y que lo iba a extrañar. “La casa va a estar vacía sin vos”, escribió. Sostuvo que, con sus diferencias, siempre fueron compañeros y nunca se soltaron la mano.

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Llevaban más de un año viviendo juntos

“‘Eso es porque fumás como un salvaje’, le dije”, recordó Quimey sobre aquel momento. Según su relato, todo ocurrió en apenas 15 minutos. El encargado del establecimiento, identificado por las fuentes policiales como Matías Harfiel, contó que el exboxeador se encontraba en el interior. Castro era diabético e insulinodependiente desde hacía muchos años, por lo que se intentará determinar si el deceso tuvo relación con su enfermedad.

Castro nació en Caleta Olivia en 1967 y fue campeón mundial de la categoría mediano. En 1989 conquistó el título argentino de peso mediano y, al año siguiente, el campeonato sudamericano. Su consagración internacional llegó el 12 de agosto de 1994, cuando le ganó al estadounidense Reggie Johnson en San Miguel de Tucumán y se quedó con el cinturón mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Logró imponerse en las tarjetas tras 12 rounds

Uno de sus combates más destacados tuvo lugar el 10 de diciembre de 1994, frente al estadounidense John David Jackson, en la ciudad mexicana de Monterrey. El argentino estaba en desventaja, pero conectó un gancho de izquierda que derribó a su rival y le permitió dar vuelta el resultado para quedarse con la victoria. Alcanzó así la cima del boxeo internacional durante la década de 1990.

“La historia de Castro puede ser conceptuada de manera única y sin precedentes, quizás, en el mundo entero”, había descripto el extinto historiador de boxeo Julio Ernesto Vila. Castro fue una de las últimas grandes figuras del boxeo argentino, en el ocaso de los 90, cuando el Luna Park se quedó en silencio. Integró una oleada de campeones junto a Juan Martín Coggi, Julio César Vásquez y Marcelo Domínguez.

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En el último tiempo, Castro participó en programas de TV como Gran Hermano y MasterChef Celebrity. Desde hacía años sostenía comedores y merenderos en el conurbano bonaerense, donde ayudaba a los más necesitados. Un año atrás, tras quedar eliminado del reality de cocina de Telefe, contó que a los cuatro comedores que tenía en Lomas de Zamora y los otros diez que abastecía con mercadería iba a sumar uno nuevo en Morón.