Caso Cuadernos: el fotógrafo reconoció los originales y admitió que “no hubo escribano”

El juicio oral por la causa Caso Cuadernos sumó este jueves un testimonio clave ante el Tribunal Oral Federal 7, donde el fotógrafo del diario La Nación, Fernando Gutiérrez Hermello, reconoció los manuscritos originales de Oscar Centeno pero admitió que no se convocó a un escribano público para certificar el acta de las fotos.

Se exhiben los originales de los cuadernos en la audiencia.

La jornada judicial en los tribunales de Comodoro Py 2002 comenzó con discusiones preliminares sobre la lista de testigos previstos para el debate. La querella de la Unidad de Información Financiera resolvió desistir de 71 testimonios sin objeciones por parte de la fiscalía conducida por Fabiana León. Sin embargo, la defensa técnica de la expresidenta Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, planteó una tajante oposición a la pretensión de sumar esas declaraciones previas de forma escrita al expediente principal.

“Lo que no vamos a consentir es que se incorporen por lectura sus declaraciones”, afirmó Carlos Beraldi en la sala de audiencias. El letrado argumentó que si la Unidad de Información Financiera busca valerse de esas expresiones, debe citar formalmente a los testigos a declarar en el debate oral, señalando que “una cosa es incompatible con la otra”.

Ante el planteo, el Tribunal Oral Federal 7 aceptó el desistimiento de 70 testigos cuyas declaraciones no ingresarán por lectura y ratificó la citación de uno de ellos. En paralelo, las defensas sumaron nuevos pedidos que terminaron excluyendo a otra decena de convocados.

La reconstrucción de las fotos en la casa de Cabot

Posteriormente se dio paso a la declaración de Fernando Gutiérrez Hermello, el reportero gráfico que tomó las imágenes de los cuadernos atribuidos al remisero Oscar Centeno. El testigo recordó que fue convocado por la jefa de redacción del matutino para asistir al domicilio del periodista Diego Cabot.

“Estábamos en el diario y después nos fuimos a la casa de Diego”, explicó Fernando Gutiérrez Hermello ante las preguntas de la fiscalía durante el interrogatorio. El fotógrafo detalló que los cuadernos estaban guardados en una bolsa de plástico y que el periodista le refirió en ese momento que se los había entregado un anónimo de forma previa.

“Los apoyé en el piso y empecé uno por uno a sacar la tapa y hacer hoja por hoja, con todos”, rememoró Fernando Gutiérrez Hermello sobre la rutina de trabajo que realizó en aquel encuentro. El testigo describió el material como anotaciones manuscritas continuas y precisó que finalizada la tarea acompañó el traslado de la documentación hacia la fiscalía de Carlos Stornelli en Comodoro Py 2002.

Exhibición de las pruebas en la sala de audiencias

Durante el trámite de la audiencia, un secretario judicial manipuló con guantes los cuadernos guardados en la caja fuerte del Tribunal Oral Federal 7 para exhibíroslos directamente al testigo. Los elementos fueron presentados dentro de la misma bolsa de una casa deportiva en la que se entregaron a la Justicia, junto con un conjunto de CDs aportados a la causa.

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Fernando Gutiérrez Hermello respondió de manera positiva al reconocimiento de los blocs de notas como los mismos que fotografió años atrás en el piso del departamento. No obstante, al ser interrogado por las defensas respecto a si se labró un acta notarial o si estuvo presente un escribano para dar fe del procedimiento, el reportero respondió en forma negativa.

Tras completar las preguntas de todas las partes y concluir la declaración del reportero gráfico, el Tribunal Oral Federal 7 dispuso un cuarto intermedio de diez minutos antes de retomar el cronograma de citaciones de la jornada.

Declaró un exfuncionario de Planificación sobre Centeno

Luego del receso, el debate se reanudó con la presentación del segundo testigo del día, Luis Vitullo, convocado a pedido de la defensa técnica de Roberto Baratta. El testigo explicó que conoció a Roberto Baratta durante sus años universitarios y que posteriormente se desempeñó junto a él dentro del Ministerio de Planificación Federal.

Al ser consultado de forma directa por la fiscalía sobre si existía conocimiento de retornos de dinero en la función pública, el testigo fue contundente ante el tribunal. “Que yo sepa no”, respondió Luis Vitullo al rechazar la hipótesis sobre la existencia de pagos para la política en la estructura del kirchnerismo.

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En relación a su vínculo con Oscar Centeno, el testigo calificó la relación como prácticamente nula pero detalló aspectos sobre el desempeño laboral del arrepentido. Luis Vitullo definió a Oscar Centeno como uno de los choferes conflictivos del área debido a discusiones de índole estrictamente administrativa.

El testigo explicó que los problemas se originaban en el cómputo de las horas trabajadas que los conductores pasaban al cobro mediante una remisería tercerizada. La declaración de Luis Vitullo se dio tras una jornada previa a puertas cerradas donde agentes de la Policía Federal analizaron la geolocalización de las líneas celulares de los acusados en los tribunales de Comodoro Py 2002.

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