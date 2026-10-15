“El papa está deambulando y dio una mini misa en el hospital”, Mariana Ríspoli

La recuperación del papa muestra señales favorables: pasó una noche tranquila, comenzó con ejercicios de respiración y ya puede caminar mientras permanece internado. Además, realizó una breve celebración religiosa en el mismo piso del hospital donde se encuentra alojado. Así lo informó Mariana Ríspoli, periodista argentina desde Roma, hoy en diálogo con Alfredo Scoccimarro, en Mesa chica.

“Esta mañana se levantó, desayunó, está deambulando, así que está reaccionando muy bien”, detalló Ríspoli al describir la evolución del pontífice. Según explicó, también comenzó la fisioterapia torácica con ejercicios respiratorios y atraviesa el postoperatorio con un estado de ánimo favorable.

La periodista señaló que el papa se encuentra anímicamente bien y que no se informó que esté padeciendo dolores. En ese sentido, destacó que la evolución viene desarrollándose por el camino esperado, aunque todavía resta conocer cómo continuará el proceso médico y cuáles serán los próximos pasos de su tratamiento.

Uno de los datos destacados fue que el pontífice celebró una pequeña misa durante su internación. “Ayer a las 7 de la tarde, en el mismo piso donde está internado, él realizó una mini misa”, relató Ríspoli. Además, explicó que existe expectativa por la posibilidad de que pueda celebrar su misa habitual el miércoles, algo que consideró una señal alentadora.

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Sin embargo, la periodista advirtió que el cuadro de salud requiere atención. “Estamos hablando de un tumor obviamente de pulmón, no estamos hablando de una fiebre de un resfrío que se le pasa”, remarcó. También señaló que los médicos desaconsejarían los viajes de larga distancia debido al esfuerzo que implican los vuelos, las misas y los compromisos oficiales.

En paralelo, desde Roma esperan un nuevo parte médico que permita conocer cómo seguirá la salud del papa y qué tratamiento deberá realizar. Para Ríspoli, esa información será fundamental para tener mayores precisiones sobre la evolución del pontífice y las posibilidades de retomar sus actividades.

Por otra parte, la periodista desmintió las imágenes que circularon en redes sociales y que mostraban al papa internado con respirador artificial. “Son fotos absolutamente falsas”, afirmó, y explicó que el Vaticano rechazó esas publicaciones. También describió un clima de tranquilidad entre los cardenales y sostuvo que la Santa Sede continúa adelante con sus obligaciones habituales.