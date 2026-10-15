Gira de Milei en EE.UU.: recibió un premio y prometió “no descansaré en mi cruzada hasta que la Argentina se convierta en el país más libre del planeta”

El presidente Javier Milei cerró el último tramo de su visita de 36 horas a Washington al recibir el premio al “Campeón mundial de la libre enterprise” en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde expuso ante ejecutivos de primera línea y afirmó que su gestión está logrando domar la inflación en el país. El evento se desarrolló en el Great Hall del histórico edificio ubicado frente a la Casa Blanca, donde la presidenta y CEO de la organización, Suzanne Clark, le entregó la distinción destacando que Argentina representa un socio estratégico para la región.

En la primera fila del auditorio se ubicaron el canciller Pablo Quirno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el embajador argentino Alec Oxenford. La disertación de Javier Milei se tituló “El desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo” y se llevó a cabo ante un salón colmado por representantes del sector privado internacional.

Exposición ante gigantes empresariales en Washington

Entre los asistentes al encuentro figuraron directivos de firmas globales como General Motors, Continental Resources, American Airlines, Toyota, Metlife, Nano Nuclear Energy, YPF, EMD Group, Pepsi, Alberare, Total Energies, Río Tinto, Aes, Google, Bayer, Eximbank y Lilac Solutions. Durante su mensaje central ante el empresariado, el jefe de Estado resaltó el rumbo fiscal adoptado por la administración nacional desde su llegada al gobierno.

“Argentina es uno de los cinco países del planeta que tienen equilibrio fiscal”, remarcó Javier Milei ante la audiencia corporativa norteamericana. Asimismo, el Presidente insistió en que el proceso inflacionario se encuentra controlado, aun cuando horas antes el INDEC reportó que el índice de septiembre se ubicó en el 1,9%, acumulando un 23,6% en el transcurso del año.

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Promesa a inversores y respaldo electoral

El jefe de Estado buscó brindar certidumbre financiera a los mercados al asegurar que Argentina volvió a ser un país serio que honrará la totalidad de sus deudas contraídas. “Sin empresarios no hay nada, hay que defender sus derechos para que con su creatividad nos llenen de beneficios”, enfatizó Javier Milei dirigiéndose a los ejecutivos presentes.

En el tramo político de su discurso, el mandatario proyectó un escenario favorable de cara a los comicios del año próximo al señalar que el 70% de la ciudadanía rechazó el modelo anterior. En forma paralela, la agenda oficial estuvo marcada por la ausencia del secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, quien fue desprogramado del evento en medio de las tensiones por los combustibles en Estados Unidos.

Alineamiento geopolítico y cierre de la gira

Durante la jornada previa, en el marco de una gala latina, Javier Milei había manifestado en forma explícita su respaldo al candidato republicano Donald Trump con vistas a los comicios en territorio estadounidense. El Presidente remarcó en esa presentación la importancia de que las ideas de la libertad salgan fortalecidas para evitar avances del comunismo en la región.

Como última actividad institucional en la capital norteamericana, Javier Milei encabezará un encuentro en la embajada argentina ubicada sobre la Avenida New Hampshire. El evento estará centrado en la lucha contra el antisemitismo en el marco de la presidencia temporal argentina de la IHRA, con la participación del enviado especial Yehuda Kaploun y el empresario Marcelo Mindlin. Tras la actividad en la sede diplomática, la comitiva presidencial emprenderá el vuelo nocturno de regreso con arribo previsto a Buenos Aires para el viernes a las 8:30.