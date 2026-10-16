El Día de la Lealtad se celebra en la Capital Nacional del Peronismo

Anuncio
Viernes 16 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ BUENOS AIRES: 10°C · Sensación 7°C · Cubierto · Viento 14 km/h · Hum. 79% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ CABA: 11°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 75% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ LA PAMPA: 9°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 5 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ CHACO: 17°C · Cielo despejado · Viento 9 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ CóRDOBA: 14°C · Llovizna leve · Viento 6 km/h · Hum. 89% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ SANTA FE: 14°C · Parcialmente nublado · Viento 12 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ ENTRE RíOS: 13°C · Sensación 11°C · Parcialmente nublado · Viento 14 km/h · Hum. 82% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ MENDOZA: 12°C · Sensación 10°C · Llovizna moderada · Viento 10 km/h · Hum. 88% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ SAN JUAN: 15°C · Parcialmente nublado · Viento 7 km/h · Hum. 62% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ SAN LUIS: 13°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 21 km/h · Hum. 77% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ LA RIOJA: 16°C · Llovizna intensa · Viento 8 km/h · Hum. 90% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ CATAMARCA: 17°C · Llovizna moderada · Viento 6 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ TUCUMáN: 16°C · Sensación 18°C · Llovizna moderada · Viento 2 km/h · Hum. 99% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 19°C · Cubierto · Viento 8 km/h · Hum. 69% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ SALTA: 13°C · Llovizna leve · Viento 4 km/h · Hum. 98% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ JUJUY: 9°C · Sensación 7°C · Cubierto · Viento 9 km/h · Hum. 91% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ CORRIENTES: 17°C · Parcialmente nublado · Viento 7 km/h · Hum. 82% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ MISIONES: 17°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ FORMOSA: 17°C · Mayormente despejado · Viento 11 km/h · Hum. 84% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ NEUQUéN: 11°C · Sensación 8°C · Cubierto · Viento 11 km/h · Hum. 78% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ RíO NEGRO: 8°C · Sensación 6°C · Mayormente despejado · Viento 10 km/h · Hum. 84% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ CHUBUT: 9°C · Sensación 5°C · Cielo despejado · Viento 18 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ SANTA CRUZ: 9°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 89% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 10°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 81%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Política | octubre 16, 2026 | 7:42 pm

El Día de la Lealtad se celebra en la Capital Nacional del Peronismo

Será mañana.
Tomás Rodríguez
Por Tomás Rodríguez
Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

Este sábado, 17 de octubre, el corazón del movimiento nacional y popular latirá con fuerza en La Matanza, con la presencia de Axel Kicillof, Verónica Magario y Fernando Espinoza.

El acto que invita a conmemorar el Día de la Lealtad a 81 años de aquel histórico 17 de octubre, tendrá lugar en el distrito más populoso del país, la quinta provincia argentina, como denominan a La Matanza, reafirmando los valores históricos que nos legaron Perón y Evita: la justicia social, la soberanía política y la independencia económica.

Anuncio
La Matanza es considerada el bastión histórico y la “Capital Nacional” del peronismo

La masiva celebración será en el Polideportivo Perón, desde las 11 h, y estará encabezada por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario; y el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza. Junto a funcionarias y funcionarios del ejecutivo provincial y local; intendentas e intendentes bonaerenses, representantes de gremios, como la CGT, las CTAs; dirigentes, militantes y vecinas y vecinos de La Matanza.

En un contexto donde la solidaridad y la organización popular son más necesarias que nunca, las vecinas, vecinos, militantes, dirigentes y representantes de las distintas expresiones del peronismo local y bonaerense se encontrarán para “levantar más que nunca la cuarta bandera peronista”, como afirma Fernando Espinoza, “la bandera de la unidad”.

Este hecho es considerado por el peronismo como su momento fundacional y el nacimiento de la clase obrera como protagonista de la política argentina

“El Día de la Lealtad no es solo una fecha en el calendario, es un momento para traer al presente la doctrina peronista y recordar los valores que distinguen al pueblo argentino, caracterizado en sus trabajadoras y trabajadores, en las y los jóvenes y la clase media”, expresó el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y concluyó: “Las argentinas y argentinos sufren día a día esta escalada de crueldad por parte de la derecha, representada en el Gobierno de Milei, pero sueñan con volver a tener una patria libre, justa y soberana. Vamos por esa nueva Argentina”.

Anuncio
En Vivo
AL AIRE AHORA

En Vivo