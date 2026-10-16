Gianinna Maradona mostró chats en los que el psicólogo pedía no visitar a Diego dos días antes de su muerte

Gianinna Maradona publicó en sus redes sociales capturas del grupo de WhatsApp “Parte médico olivos”, fechadas el 23 de noviembre de 2020, dos días antes de la muerte de Diego Maradona. En los mensajes, el psicólogo Carlos Díaz pedía a las hijas del exfutbolista que respetaran su espacio y evitaran visitarlo.

La publicación se dio en medio de la fractura familiar que provocó el pedido de absolución para Díaz, formulado por el abogado Félix Linfante, representante de Jana Maradona, durante los alegatos del juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro. Gianinna sumó anotaciones propias a las capturas para cuestionar esa postura.

En el grupo también participaban familiares de Diego y la psiquiatra Agustina Cosachov. Gianinna preguntaba si había novedades de su padre y si las visitas seguían restringidas. Díaz respondió que Maradona estaba de buen humor pero con ganas de estar solo, y planteó que debían seguir sin acercarse.

El psicólogo sostuvo que “solo por hoy” se cumplían los dos objetivos: la correcta toma de medicación y el “alcohol cero”. Sugirió preguntarle a Diego si quería recibir visitas o videollamadas, y advirtió que había que evitar reacciones como las de la semana previa para no generar la idea del “enfermo” que debe ser “cuidado”.

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Gianinna escribió en una captura “En este grupo estábamos todos” y en otra, “Esto es de lo que habla mi hermana”, en referencia a Jana. Antes, Dalma había reaccionado en Instagram: dijo que fue Díaz quien les indicó a ella, a Gianinna y a Verónica Ojeda que dejaran de visitar a su padre. Calificó la decisión de su hermana como “inentendible por donde se lo mire”.

Gianinna publicó además una extensa carta tras las 45 audiencias del juicio, en la que afirmó que “son culpables todos”. Jana respondió con un descargo en Instagram: negó cualquier vínculo con Matías Morla, dijo que “todo se basa en una mentira” y señaló que la postura sobre Díaz fue debatida con los abogados de las otras querellas y la fiscalía.

Linfante había argumentado que Díaz carecía de poder de decisión y que sus sugerencias solo se concretaron cuando Leopoldo Luque y Cosachov las aprobaron. Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, pidió cinco años de prisión para Díaz por homicidio culposo, 15 para Luque y 10 para Cosachov. Terminadas las exposiciones de las querellas, el proceso continuará con los alegatos de las defensas.