La Legislatura porteña reconoció a Liliana Parodi como personalidad destacada de la cultura

La distinción fue impulsada por el diputado Sergio Siciliano en reconocimiento a la trayectoria de Liliana Parodi, con más de cuatro décadas en la televisión argentina, y a su aporte a la cultura.

Liliana ingresó al salón acompañada por el diputado Siciliano y por tres figuras que fueron protagonistas de distintas etapas de su carrera: Moria Casán, Carmen Barbieri y Pamela David. La entrada estuvo musicalizada por el cuarteto de cuerdas de la Fundación SOIJAr.

Ya con todos los invitados en sus lugares, tomó la palabra el diputado Siciliano, quien destacó: “Creo que su mérito no solo fue haber llegado, sino haber dejado una huella en el camino: los equipos que formó, las personas por las que apostó, los talentos que ayudó a descubrir y las carreras que acompañó… el liderazgo también se mide por cuánto talento podés crear a tu lado”.

A continuación, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que no pudo asistir, envió un saludo en el que manifestó “entender que lo que pasa en la pantalla de televisión puede ser mucho más que un entretenimiento: puede informarnos, hacernos pensar y generar conversación... Liliana nos ayudaste a construir una nueva manera de ver los medios y ese fue un aporte enorme a nuestra cultura”.

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Daniel Vila, presidente del directorio del Grupo América manifestó: “Liliana fue una visionaria de la televisión. Hace muchos años atrás descubrió algo que hoy nos parece común, la televisión en vivo. Liliana dijo: ‘vamos a hacer televisión en vivo’. Fue una adelantada a la época”.

Luego fue el turno de las tres figuras que acompañaron a Liliana en su ingreso, y cada una le dedicó unas palabras. Moria Casán fue la primera en hablar: “Ella ve, tiene ese ojo y detecta lo que va a ser éxito… Yo le diría que es una dama con tacos de acero invisibles, porque es brava, es sargento y general, todo a la vez”.

Carmen Barbieri sumó su testimonio: “Ella confió en mí y yo no, porque vengo del teatro. De un día para el otro tuve que conducir un programa que hacía Georgina Barbarossa. Me llamaron un viernes para un lunes. Gracias, Liliana Parodi, por hacerme conductora de televisión”.

Finalmente, Pamela David tomó la palabra: “Liliana es empoderada y poderosa, con el superpoder de hacer brillar a otros. Liliana da la palabra justa en el momento exacto… La palabra de Liliana no se discute, porque sabés que tiene razón”. Y cerró: “Gracias, Liliana, te quiero un montón”.

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Además, se proyectó un video con saludos de Santiago del Moro, Georgina Barbarossa, Jorge Rial y Natalia Oreiro, quienes no pudieron estar presentes pero igualmente hicieron llegar su cariño y resaltaron el profesionalismo de Liliana.

Jorge Rial recordó el largo camino compartido: “Es un reconocimiento merecidísimo. Liliana es la mujer que más me ha durado. Con ella tenemos un hijo que todavía sigue caminando que es Intrusos, y hemos hecho otras tropelías más en este mundo de los medios de comunicación”.

Por su parte, Del Moro expresó: “Me enseñaste mucho de este oficio, de esta pasión, de este largo camino. Desde que te conocí, flashé con vos, por tu dedicación, tu predisposición, tu entrega al trabajo”.

Para cerrar, Liliana Parodi se dirigió al público: “También quiero agradecer a esas personas que supieron liderarme, porque yo tuve la oportunidad de liderar equipos, canales, celebrities, pero también tuve quienes me marcaron la hoja de ruta”. En ese sentido, dedicó un párrafo especial a Eliseo Álvarez, Eduardo Eurnekian, Carlos y Juan Cruz Ávila, el Dr. Daniel Vila, Daniel Hadad y sus hijos Camila y Mateo y Augusto Marini.

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También hizo referencia a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de la adolescencia y a sus compañeros de trabajo, con un cálido y sentido mensaje para todos ellos.

Para finalizar el diputado Siciliano le entregó el diploma que la acredita como Personalidad Destacada de la Cultura, mientras el cuarteto de la Fundación SOIJAr volvió a musicalizar el momento.