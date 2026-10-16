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Deportes | octubre 16, 2026 | 6:02 pm

Supercopa Argentina: Estudiantes e Independiente Rivadavia ya tienen fecha, hora y sede

La AFA reprogramó dos veces el duelo entre campeones y lo confirmó para Córdoba.
Tomás Rodríguez
Por Tomás Rodríguez
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia jugarán la Supercopa Argentina el jueves 12 de noviembre, a las 20, en el Estadio Julio César Villagra, propiedad de Belgrano de Córdoba, en la provincia de Córdoba. El anuncio llegó tras dos reprogramaciones en dos días.

El jueves, la entidad había informado que el partido se disputaría el viernes 13 de noviembre, con horario y estadio a confirmar. Sin embargo, durante la tarde del viernes cambió el día y anunció la hora y la sede. El Pincha y la Lepra mendocina buscarán uno de los trofeos del año.

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La Lepra salió campeón de la Copa Argentina y el Pincha del Trofeo de Campeones

Estudiantes llega a esta chance de sumar otro título tras ganar el Clausura 2025 ante Racing y luego imponerse a Platense en el Trofeo de Campeones. Por su parte, Independiente Rivadavia se quedó con la Copa Argentina 2025 al superar a Argentinos Juniors en la final, luego de una campaña histórica a nivel nacional.

El conjunto platense también está en plena competencia internacional: disputa las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, serie en la que empató 0-0 en la ida. Allí no pudo utilizar a Marcos Rojo, recién llegado al club, porque la Conmebol no lo habilitó, aunque sí podrá contar con el defensor en el plano local, ya que la AFA autorizó su inscripción.

Sanción a Verón por los incidentes en la Supercopa Internacional

El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, por los incidentes ocurridos hace algunas semanas en la Supercopa Internacional entre el Pincha y Rosario Central. Según el boletín oficial del jueves, recibió tres meses de suspensión por “ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad”.

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Su vínculo con la AFA está cada vez peor

Por la misma infracción y por el mismo plazo fueron sancionados el vicepresidente segundo, Pascual Caiella, y el director deportivo, Marcos Alberto Angeleri. Además, el club deberá pagar una multa económica de 500 entradas generales.

No es la primera vez que Verón es sancionado por la AFA, con la que mantiene un vínculo muy malo. El antecedente data de noviembre del año pasado, cuando fue suspendido por seis meses luego del “espaldazo” de Estudiantes a Central, tras haber recibido el trofeo de campeón anual de manera imprevista.

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