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Economía | octubre 16, 2026 | 6:02 pm

El petróleo y el gas empujaron los precios mayoristas al 3,2% en septiembre

La variación acumuló un alza del 22,8% en lo que va del año.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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La aceleración de los costos de los productos vinculados con la energía volvió a presionar sobre los precios en Argentina. El incremento del petróleo fue uno de los principales factores detrás del aumento registrado durante septiembre.

Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación mayorista llegó al 3,2% en septiembre, impulsada principalmente por la suba del petróleo y el gas. Con este resultado, el indicador acumuló un avance del 22,8% en los primeros nueve meses de 2026.

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El informe oficial también mostró una diferencia marcada entre los bienes nacionales y los importados. Mientras los primeros registraron un aumento del 3,4% durante septiembre, los segundos avanzaron apenas un 0,4%.

Dentro de los productos de origen nacional, el petróleo crudo y el gas encabezaron las subas, con un incremento del 15%. Ese rubro aportó 1,43 puntos porcentuales a la variación mensual del índice mayorista.

Otros sectores también contribuyeron al resultado de septiembre. Los productos agropecuarios sumaron 0,30 puntos porcentuales a la suba general, los refinados del petróleo aportaron 0,28 puntos y los alimentos y bebidas, 0,20 puntos.

En tanto, las sustancias y los productos químicos tuvieron una incidencia de 0,16 puntos porcentuales. De esta manera, el aumento de los precios mayoristas estuvo marcado principalmente por el comportamiento de los productos energéticos.

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