Río Negro irá a las urnas para definir la continuidad de un intendente libertario investigado por corrupción

La crisis política de Allen sumará una instancia decisiva con una votación que pondrá en manos de los vecinos el futuro de la gestión municipal. El intendente Marcelo Román enfrenta una investigación penal por presunta administración fraudulenta y peculado, y perdió el respaldo de La Libertad Avanza.

El referéndum se realizará el 8 de noviembre, luego de que el Concejo Deliberante aprobara la convocatoria al verificar 4.771 firmas de electores. La consulta forma parte de un proceso de revocatoria impulsado por vecinos que buscan poner fin anticipadamente al mandato del jefe comunal.

La decisión del cuerpo legislativo se produjo en medio de un enfrentamiento institucional con el Ejecutivo municipal. En julio, los concejales habían dispuesto la suspensión preventiva de Román, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló esa medida en agosto por considerar que el Concejo no tenía competencia para aplicarla en esas condiciones.

La causa judicial contra el intendente

La investigación penal se centra en presuntas irregularidades vinculadas con el uso de fondos públicos municipales. Según la hipótesis fiscal, el municipio habría adquirido un teléfono celular mediante un plan corporativo y el dispositivo habría terminado en manos de una persona ajena a la administración.

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Por esos hechos, la Justicia formuló cargos contra Román y contra el empresario Sebastián Ocampo, señalado por la Fiscalía como presunto partícipe necesario. La imputación es por presunta administración fraudulenta y peculado, aunque la causa todavía debe determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El conflicto también llegó a los tribunales por la suspensión dispuesta por los concejales. El máximo tribunal provincial hizo lugar al planteo del intendente y dejó sin efecto las ordenanzas que habían dispuesto su apartamiento preventivo, sin resolver el fondo de la investigación penal.

El referéndum definirá su continuidad

La convocatoria fue aprobada durante una sesión del Concejo Deliberante, con seis votos a favor y tres en contra. Respaldaron la medida representantes de distintos bloques, mientras que los tres concejales de la Unión Cívica Radical votaron en contra.

La recolección de adhesiones fue impulsada por un sector de vecinos y avanzó hasta superar el umbral establecido por la Carta Orgánica municipal. La verificación de las firmas permitió habilitar el mecanismo de consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre la continuidad del intendente.

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En paralelo, Román quedó distanciado de la estructura libertaria provincial, pese a haberse presentado como el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro. Tras el inicio de la investigación, renunció a su cargo como vicepresidente provincial del espacio y perdió el respaldo de sus autoridades.

El 8 de noviembre, los electores de Allen deberán decidir si el jefe comunal continúa al frente del municipio. La votación será una instancia distinta de la causa penal, que seguirá su propio curso judicial.