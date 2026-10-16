El Gobierno cerró septiembre con las cuentas públicas en positivo y destacó la mejora fiscal

El balance de las cuentas públicas volvió a arrojar un resultado favorable, impulsado por una evolución de los recursos superior a la de las erogaciones. Los datos oficiales mostraron una diferencia entre el crecimiento de los ingresos y el de los gastos del Estado.

El Ministerio de Economía informó el día de hoy que el Sector Público Nacional obtuvo en septiembre un superávit financiero de $977.173 millones, después de afrontar pagos de intereses de deuda. El resultado primario, previo al pago de esos compromisos, fue de $1.427.640 millones.

Los ingresos superaron el aumento del gasto

De acuerdo con las cifras oficiales, los ingresos totales crecieron un 36,5% interanual, mientras que los gastos primarios aumentaron un 32,2% frente a septiembre de 2025. En términos reales, el gasto primario registró una caída del 0,9%.

En el acumulado de enero a septiembre, el superávit primario representó aproximadamente el 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el financiero se ubicó en torno al 0,3%.

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El resultado financiero mensual fue un 215,6% superior al del mismo período de 2025. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, comparó las cifras con el déficit registrado en septiembre de 2023, que, actualizado a precios actuales, rondaría los $2,8 billones.

Cómo se distribuyó el gasto

Las prestaciones sociales concentraron $9.092.917 millones, con una suba interanual del 29%. Los subsidios económicos, en tanto, sumaron $1.258.703 millones.

Dentro de ese rubro, los subsidios energéticos aumentaron un 44,1%. Economía explicó que la variación estuvo vinculada con la decisión de amortiguar para los usuarios residenciales el impacto del incremento del precio del gas asociado a los conflictos en Oriente Medio.

Las remuneraciones alcanzaron los $1.668.761 millones, un 32,1% más que un año antes. Las transferencias corrientes, por su parte, totalizaron $4.380.412 millones, con un incremento del 17,1%.

En ese último apartado, el Ministerio de Economía señaló que las partidas destinadas a las universidades crecieron un 42,4% interanual, en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso en 2025.

Por último, el gasto de capital llegó a $561.025 millones, un 16% más que en septiembre del año anterior. Entre las partidas mencionadas por Economía se encuentran las destinadas al área de Defensa y a la reactivación de las obras del complejo hidroeléctrico La Barrancosa-Condor Cliff.