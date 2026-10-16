El Vaticano condicionó la próxima gira de León XIV a su evolución médica

La posibilidad de que el papa León XIV emprenda su próximo viaje internacional todavía está sujeta a una condición central: su estado de salud. La definición quedó abierta ante la necesidad de evaluar su evolución antes de confirmar los planes de la gira.

Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, se refirió a la posibilidad de que el pontífice concrete el recorrido previsto y remarcó que su realización dependerá de cómo se encuentre. Sus declaraciones pusieron en duda que el viaje pueda confirmarse sin antes considerar su situación médica.

Parolin explicó que es necesario esperar a que León XIV salga del hospital y conocer las recomendaciones de los médicos antes de tomar una decisión. También reconoció que la situación le genera preocupación, aunque expresó su confianza en la información difundida a través de los partes médicos.

El recorrido previsto incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú durante noviembre. Por el momento, la concreción del viaje dependerá de la recuperación del Papa y de las condiciones en las que pueda retomar sus compromisos.

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El secretario de Estado vaticano señaló que, una vez que se conozca la evaluación médica, el pontífice podrá determinar si necesita introducir cambios en su agenda. De esta manera, la decisión sobre la gira permanece supeditada a su evolución.