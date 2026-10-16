SIPREBA y ARGRA denunciaron que más de 300 periodistas fueron heridos desde la llegada de Milei

La represión durante la movilización universitaria y contra el DNU 70, realizada el día ayer frente al Congreso, dejó nuevas denuncias por ataques a periodistas. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) señalaron que efectivos de la Policía Federal y Gendarmería dispararon contra trabajadores que estaban identificados como prensa.

Según el relevamiento de ambas entidades, al menos siete trabajadores fueron baleados y decenas resultaron heridos. Además, contabilizaron más de 300 cronistas, fotorreporteros y camarógrafos heridos en manifestaciones desde la asunción de Javier Milei.

Entre los casos mencionados está el de Laura Quispe, periodista de TeleSISA, quien recibió nueve balazos de goma en la espalda. Tras ser atendida en el Hospital Ramos Mejía, los estudios determinaron que dos perdigones habían quedado alojados en su cuerpo.

Las organizaciones sostuvieron que “la represión a la prensa busca desinformar a la población y atacar una tarea clave a la hora de encontrar responsables”. En el mismo comunicado, afirmaron que “desde diciembre de 2023 sufrimos un plan sistemático contra la libertad de expresión y prensa en Argentina”.

Recomendado para ti Martín Menem convoca a debatir endeudamiento y discapacidad antes de la sesión opositora del 9-S

SIPREBA y ARGRA anunciaron que presentarán los datos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas. También señalaron que la CIDH advirtió en su informe de 2025 sobre retrocesos en la libertad de expresión en el país.

Por último, advirtieron que el uso de cascos y máscaras de gas por parte de los periodistas pudo evitar consecuencias mayores durante la represión. Las entidades cuestionaron que los trabajadores deban recurrir a elementos utilizados por corresponsales de guerra para cubrir manifestaciones.