Lourdes Sánchez dio una señal que alimenta los rumores de romance con Francisco Liotta Hernández

Lourdes Sánchez volvió a quedar en el centro de las miradas luego de que distintas imágenes despertaran versiones sobre su situación sentimental. Las publicaciones apuntan a un posible romance con Francisco Liotta Hernández, en medio de su separación del Chato Prada.

La foto que compartió la bailarina y las imágenes que trascendieron en las últimas horas reforzaron los rumores sobre la relación. Según las publicaciones, ambos ya no esconderían el vínculo, aunque el material difundido es el que alimenta las especulaciones sobre el romance.

Las primeras imágenes juntos fueron tomadas durante un paseo nocturno por la costanera norte de Corrientes. Las fotografías muestran a Sánchez y a Liotta Hernández caminando por un espacio público.

Al presentar las imágenes, el periodista Juan Etchegoyen interpretó que la aparición pública marcaba un cambio en la exposición del vínculo. “Ya no se esconden, que ya no se ocultan”, sostuvo al referirse a las postales.

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Hasta el momento, las imágenes difundidas constituyen un registro público de ambos juntos. La aparición se produjo después de que se conociera la separación de Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada.