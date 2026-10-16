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Política | octubre 16, 2026 | 4:30 pm

Milei y Rubio acordaron profundizar la cooperación entre Argentina y Estados Unidos

La conversación abordó oportunidades de inversión, intercambio comercial y objetivos compartidos.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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Javier Milei y Marco Rubio mantuvieron una conversación hoy para consolidar la relación entre la Argentina y Estados Unidos, con el objetivo de ampliar las oportunidades económicas y fortalecer la cooperación entre ambos países.

El contacto entre el Presidente argentino y el secretario de Estado estadounidense fue informado por el Departamento de Estado a través de un comunicado, en el que se destacó la voluntad de ambas partes de sostener una coordinación estrecha para alcanzar resultados que beneficien a sus ciudadanos.

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Durante el diálogo, los funcionarios analizaron alternativas para profundizar el comercio bilateral y promover inversiones transparentes. También abordaron iniciativas vinculadas con la prosperidad compartida y la seguridad en el hemisferio.

Según la información oficial, ambos ratificaron la solidez de la alianza entre los dos países, y reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer los vínculos económicos y estratégicos.

Sin embargo, el comunicado del Departamento de Estado no detalló posibles acuerdos específicos ni anunció medidas concretas derivadas de la conversación. Tampoco precisó cuáles serán los próximos pasos para avanzar en los objetivos planteados.

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