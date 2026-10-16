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Deportes | octubre 16, 2026 | 4:30 pm

Paredes se ilusiona con estar ante Vasco y Boca espera por su evolución

El mediocampista viajará a Brasil y tiene posibilidades concretas de integrar el equipo titular.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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Leandro Paredes acelera su recuperación y hace todo lo posible para llegar en condiciones al partido frente a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Su evolución será evaluada día a día y la decisión final dependerá de cómo se encuentre en la previa del encuentro.

El volante viajará a Brasil junto al plantel de Boca y hoy tiene chances serias de ser titular. La determinación se tomará en conjunto con el jugador y Arruabarrena, quien deberá resolver si lo incluye desde el arranque o lo deja en el banco de suplentes.

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La delegación también contará con Alan Velasco y Sebastián Villa, quienes se sumarán al grupo mañana y viajarán con el equipo. El colombiano, por su parte, también tiene posibilidades de comenzar el partido como titular.

La presencia de Paredes será una de las cuestiones a seguir en los próximos días, mientras continúa su evolución física de cara al compromiso ante el conjunto brasileño.

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