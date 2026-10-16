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Deportes | octubre 16, 2026 | 4:10 pm

¿Tarjetas con pantalla? La nueva herramienta que estrenaron los árbitros en Uruguay

El sistema permite seleccionar al jugador sancionado y agilizar la carga de información de cada partido.
Santiago Goitia
Por Santiago Goitia
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El arbitraje uruguayo comenzó a probar una alternativa digital para registrar las sanciones durante los partidos. La experiencia tuvo lugar en el cruce entre Nacional y Rentistas por la Copa AUF Uruguay, donde el arbitro Eduardo Varela dejó de lado la tarjeta convencional para utilizar un dispositivo electrónico.

La iniciativa de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) apunta a simplificar el trabajo de los jueces y reducir los pasos necesarios para cargar las incidencias de cada encuentro. La herramienta, sin embargo, todavía tiene cuestiones por resolver, especialmente en lo relacionado con la visibilidad de la pantalla.

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Un dispositivo para registrar las sanciones en vivo

El funcionamiento del sistema es sencillo. El aparato, de tamaño similar al de un celular, tiene dos botones que activan los colores amarillo y rojo. Una vez seleccionado uno de ellos, aparecen los números de los jugadores para que el árbitro indique quién recibió la sanción. Además, puede utilizarse sin conexión Wi-Fi.

“Parece un celular. Tiene dos botones, uno amarillo y otro rojo. Los apretás y automáticamente se enciende con el color y te muestra todos los números de los jugadores para elegir”, detalló Varela.

El juez valoró la incorporación de la tecnología y destacó su utilidad para el trabajo arbitral. “Nos simplifica. Puede ser que se pierde la esencia de la tarjeta pero es una ayuda muy fuerte para nosotros, es muy positivo. Le veo vida útil”, sostuvo.

La principal diferencia con el procedimiento habitual está en el manejo de los datos. Mientras que antes los árbitros registraban las incidencias con lápiz y papel para cargarlas después, el nuevo mecanismo permite enviarlas directamente al COMET, la plataforma de gestión de información de la AUF.

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La intención es que, en el futuro, los reportes también puedan compartirse de manera directa con los medios de comunicación.

Un estreno con una dificultad a resolver

La primera utilización durante el encuentro entre Nacional y Rentistas se produjo a los 12 minutos. En ese momento, Varela amonestó a Juan Pablo Plada por una falta sobre Maximiliano Silvera y mostró el dispositivo con la pantalla amarilla.

La experiencia permitió identificar uno de los puntos débiles de la herramienta: el color de la tarjeta no se apreciaba con suficiente claridad desde lejos. El inconveniente ya había aparecido en una prueba anterior, realizada en un partido entre Defensor Sporting y Plaza Colonia, cuando la luminosidad dificultó su utilización.

Durante el encuentro por la Copa AUF Uruguay, el dispositivo volvió a utilizarse en otras decisiones disciplinarias. El partido también terminó con las expulsiones de Omar Asad, entrenador de Rentistas, y Nahuel Gelos, jugador de Nacional.

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La AUF analiza extender su utilización

Marcelo De León, director del Departamento de Arbitraje de la AUF, explicó que el proyecto busca mejorar los procedimientos administrativos vinculados con la actividad arbitral. Entre las posibilidades que contempla la iniciativa se encuentra su incorporación al fútbol formativo.

La implementación forma parte de una experiencia que todavía debe superar dificultades técnicas para facilitar su uso en el campo de juego.

En cuanto al resultado deportivo, Nacional se impuso por 3-0, con goles de Agustín Dos Santos, Tomás Viera y el argentino Rubén Botta. De esa manera, el conjunto tricolor avanzó a los octavos de final del certamen.

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