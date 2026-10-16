Kicillof cruzó a Santilli y reclamó un plan nacional para reactivar la obra pública

La discusión por el rumbo económico y el desarrollo de las provincias avanzó el día de hoy cuando Axel Kicillof cuestionó la orientación del Gobierno nacional y advirtió sobre las consecuencias de la paralización de las obras públicas. Sus declaraciones se produjeron durante la Cumbre Federal de Logística organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El mandatario bonaerense compartió un panel con sus pares Martín Llaryora, de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y Elías Suárez, de Santiago del Estero. Sus críticas se conocieron luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtiera sobre las consecuencias que, según su planteo, tendría un eventual regreso del kirchnerismo al poder con una victoria de Kicillof.

El reclamo de Kicillof al Gobierno nacional

Durante su exposición, el gobernador bonaerense sostuvo que la Argentina necesita una estrategia de desarrollo que priorice los intereses nacionales y promueva una mayor integración entre las provincias. “Me parece que es central darse una perspectiva nacional de planificación. No podemos pensar que el interés nacional va a tener su mejor evolución si se somete a intereses que no son propios”, afirmó.

En ese sentido, Kicillof reclamó un programa que permita avanzar hacia un país más integrado y federal. También apuntó contra la interrupción de las obras públicas financiadas por la Nación y describió el impacto de esa decisión sobre las jurisdicciones.

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“Es fundamental que tengamos un plan que permita una Argentina más integrada y una Argentina más federal. Y hoy estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional”, expresó.

La advertencia de Santilli a los gobernadores

Antes de la cumbre, Santilli había cuestionado una eventual victoria electoral de Kicillof y planteado que los gobernadores deberían preocuparse ante la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al poder. “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores. Imaginemos que el kirchnerismo vuelva y gane Kicillof”, sostuvo el funcionario.

Entre sus argumentos, mencionó posibles cambios en la distribución de la coparticipación, conflictos por la ocupación de tierras y el futuro de las inversiones en distintas provincias. También hizo referencias a la política agropecuaria, la actividad minera y la lucha contra el narcotráfico.

Llaryora también pidió un programa de infraestructura

En el encuentro, el gobernador cordobés Martín Llaryora coincidió en la necesidad de una política nacional que impulse las obras y facilite las inversiones en las provincias. “La Nación no construye ni un bicicletero, sino se meten en un programa nacional de infraestructura, cada provincia puede hacer cosas, pero necesitamos un programa nacional”, afirmó.

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Además, advirtió sobre las dificultades para atraer inversiones y desarrollar parques industriales sin obras que mejoren la conectividad. Para Llaryora, el desarrollo productivo requiere un acuerdo básico sobre la infraestructura que necesita el país.