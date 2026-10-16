Kicillof cruzó a Santilli y reclamó un plan nacional para reactivar la obra pública

Anuncio
Viernes 16 de octubre |
DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ BUENOS AIRES: 10°C · Sensación 7°C · Cubierto · Viento 14 km/h · Hum. 79% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ CABA: 11°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 10 km/h · Hum. 75% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ LA PAMPA: 9°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 5 km/h · Hum. 83% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ CHACO: 17°C · Cielo despejado · Viento 9 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ CóRDOBA: 14°C · Llovizna leve · Viento 6 km/h · Hum. 89% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ SANTA FE: 14°C · Parcialmente nublado · Viento 12 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ ENTRE RíOS: 13°C · Sensación 11°C · Parcialmente nublado · Viento 14 km/h · Hum. 82% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ MENDOZA: 12°C · Sensación 10°C · Llovizna moderada · Viento 10 km/h · Hum. 88% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ SAN JUAN: 15°C · Parcialmente nublado · Viento 7 km/h · Hum. 62% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ SAN LUIS: 13°C · Sensación 9°C · Cubierto · Viento 21 km/h · Hum. 77% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ LA RIOJA: 16°C · Llovizna intensa · Viento 8 km/h · Hum. 90% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ CATAMARCA: 17°C · Llovizna moderada · Viento 6 km/h · Hum. 87% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ TUCUMáN: 16°C · Sensación 18°C · Llovizna moderada · Viento 2 km/h · Hum. 99% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ SANTIAGO DEL ESTERO: 19°C · Cubierto · Viento 8 km/h · Hum. 69% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ SALTA: 13°C · Llovizna leve · Viento 4 km/h · Hum. 98% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ JUJUY: 9°C · Sensación 7°C · Cubierto · Viento 9 km/h · Hum. 91% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ CORRIENTES: 17°C · Parcialmente nublado · Viento 7 km/h · Hum. 82% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ MISIONES: 17°C · Cielo despejado · Viento 11 km/h · Hum. 79% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ FORMOSA: 17°C · Mayormente despejado · Viento 11 km/h · Hum. 84% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ NEUQUéN: 11°C · Sensación 8°C · Cubierto · Viento 11 km/h · Hum. 78% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ RíO NEGRO: 8°C · Sensación 6°C · Mayormente despejado · Viento 10 km/h · Hum. 84% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ CHUBUT: 9°C · Sensación 5°C · Cielo despejado · Viento 18 km/h · Hum. 85% DÓLAR OFICIAL: Compra $1.481,00 · Venta $1.535,00 ☁ SANTA CRUZ: 9°C · Sensación 7°C · Cielo despejado · Viento 8 km/h · Hum. 89% DÓLAR BLUE: Compra $1.522,00 · Venta $1.555,00 ☁ TIERRA DEL FUEGO: 10°C · Cubierto · Viento 4 km/h · Hum. 81%
VIVO DEL PLATA VIVO
Temas:
Política | octubre 16, 2026 | 4:10 pm

Kicillof cruzó a Santilli y reclamó un plan nacional para reactivar la obra pública

El gobernador bonaerense cuestionó la política de infraestructura del Gobierno.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
Agregar Radio Del Plata como
fuente preferida en Google

La discusión por el rumbo económico y el desarrollo de las provincias avanzó el día de hoy cuando Axel Kicillof cuestionó la orientación del Gobierno nacional y advirtió sobre las consecuencias de la paralización de las obras públicas. Sus declaraciones se produjeron durante la Cumbre Federal de Logística organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El mandatario bonaerense compartió un panel con sus pares Martín Llaryora, de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; y Elías Suárez, de Santiago del Estero. Sus críticas se conocieron luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, advirtiera sobre las consecuencias que, según su planteo, tendría un eventual regreso del kirchnerismo al poder con una victoria de Kicillof.

Anuncio

El reclamo de Kicillof al Gobierno nacional

Durante su exposición, el gobernador bonaerense sostuvo que la Argentina necesita una estrategia de desarrollo que priorice los intereses nacionales y promueva una mayor integración entre las provincias. “Me parece que es central darse una perspectiva nacional de planificación. No podemos pensar que el interés nacional va a tener su mejor evolución si se somete a intereses que no son propios”, afirmó.

En ese sentido, Kicillof reclamó un programa que permita avanzar hacia un país más integrado y federal. También apuntó contra la interrupción de las obras públicas financiadas por la Nación y describió el impacto de esa decisión sobre las jurisdicciones.

“Es fundamental que tengamos un plan que permita una Argentina más integrada y una Argentina más federal. Y hoy estamos sufriendo todos la interrupción de toda la obra pública desde el nivel nacional”, expresó.

La advertencia de Santilli a los gobernadores

Antes de la cumbre, Santilli había cuestionado una eventual victoria electoral de Kicillof y planteado que los gobernadores deberían preocuparse ante la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva al poder. “Los que deberían estar preocupados son los gobernadores. Imaginemos que el kirchnerismo vuelva y gane Kicillof”, sostuvo el funcionario.

Anuncio

Entre sus argumentos, mencionó posibles cambios en la distribución de la coparticipación, conflictos por la ocupación de tierras y el futuro de las inversiones en distintas provincias. También hizo referencias a la política agropecuaria, la actividad minera y la lucha contra el narcotráfico.

Llaryora también pidió un programa de infraestructura

En el encuentro, el gobernador cordobés Martín Llaryora coincidió en la necesidad de una política nacional que impulse las obras y facilite las inversiones en las provincias. “La Nación no construye ni un bicicletero, sino se meten en un programa nacional de infraestructura, cada provincia puede hacer cosas, pero necesitamos un programa nacional”, afirmó.

Además, advirtió sobre las dificultades para atraer inversiones y desarrollar parques industriales sin obras que mejoren la conectividad. Para Llaryora, el desarrollo productivo requiere un acuerdo básico sobre la infraestructura que necesita el país.

Anuncio
En Vivo
AL AIRE AHORA

En Vivo