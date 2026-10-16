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Mundo | octubre 16, 2026 | 4:04 pm

Horror en Brasil por una rata encontrada dentro de una torta

El caso derivó en la clausura de la pastelería y la detención de su propietaria.
Milagros María Pía Lara
Por Milagros María Pía Lara
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Una compra en una pastelería terminó en un episodio que generó conmoción en Brasil, luego de que una clienta descubriera que el producto que había adquirido contenía un animal muerto en su interior. El hallazgo provocó la intervención de las autoridades y abrió un escándalo en torno al comercio.

La situación se produjo cuando la mujer encontró una rata muerta dentro de una torta que había comprado en el establecimiento. Tras conocerse el caso, las autoridades dispusieron la clausura del local y detuvieron a la dueña de la pastelería.

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La investigación estableció que el roedor había sido horneado junto con la torta. El animal tenía restos de masa adheridos al cuerpo, un indicio de que había caído en la preparación antes de que el producto ingresara al horno.

Durante la inspección del comercio, las autoridades detectaron graves irregularidades sanitarias, entre ellas heces y orina de roedores, productos vencidos y condiciones deficientes de higiene. También encontraron rejillas oxidadas y alimentos con moho.

La fiscalización se extendió a otra sucursal de la misma cadena, ubicada en el centro de la ciudad, donde también se detectaron irregularidades. La propietaria fue detenida por vender un producto no apto para el consumo humano, aunque luego recuperó la libertad tras una audiencia judicial, con la condición de adecuar el local a las normas sanitarias.

Por su parte, la defensa de la dueña aseguró que el caso está siendo tratado con seriedad y afirmó que el comercio cuenta con servicios de control de plagas desde hace más de 11 años. También informó que lleva adelante una auditoría interna para esclarecer lo ocurrido y no descartó un posible sabotaje, una hipótesis que deberá investigarse.

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