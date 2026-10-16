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Política | octubre 16, 2026 | 4:04 pm

El Gobierno apuesta a renovar los trenes del AMBA con una inversión de US$ 324 millones

El contrato ya tuvo su primer desembolso.
Santiago Goitia
Por Santiago Goitia
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La compra contempla 43 formaciones diésel y los primeros trenes llegarán a fines de 2027. El contrato incluye repuestos e insumos para tres años de mantenimiento.

La renovación de parte de la flota ferroviaria del Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá un nuevo avance con la incorporación de 43 formaciones diésel, cuya adquisición ya cuenta con el primer pago realizado por Trenes Argentinos. La operación busca actualizar los servicios de pasajeros y forma parte de las inversiones previstas durante la Emergencia Ferroviaria.

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El desembolso corresponde a un contrato por US$ 324 millones, que contempla la provisión de 150 coches y los elementos necesarios para su mantenimiento inicial. La llegada de las primeras unidades está prevista para fines de 2027, por lo que su incorporación al servicio será progresiva.

Las cinco líneas que recibirán las nuevas formaciones

Los trenes serán distribuidos entre los ferrocarriles Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur. La medida apunta a renovar parte del material rodante utilizado en una red que transporta diariamente a unos 1,3 millones de pasajeros.

El acuerdo no se limita a la adquisición de los coches. También incluye insumos, consumibles y componentes para cubrir los primeros tres años de mantenimiento, además de la documentación técnica y los trabajos necesarios para poner en funcionamiento las unidades.

Menos tiempo de viaje y menor consumo de combustible

Entre los cambios previstos se encuentra la posibilidad de mejorar las frecuencias mediante un aumento de la velocidad de circulación. El proyecto también contempla reducir los tiempos de viaje y facilitar el ascenso y descenso de los usuarios.

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Otro de los objetivos es mejorar el confort durante los recorridos. En materia operativa, las nuevas unidades múltiples diésel, conocidas como DMU, permitirán reducir casi a la mitad el consumo de combustible respecto de las locomotoras que actualmente funcionan en el AMBA.

La adquisición también marca un nuevo capítulo en la renovación del transporte metropolitano, dado que, según la información oficial, no se compraban trenes para estos servicios desde 2015.

El plan ferroviario detrás de la compra

La operación se integra al programa establecido por el DNU 525/24, que enmarca las medidas de la Emergencia Ferroviaria. El plan, diseñado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, prevé tanto la incorporación de material rodante como la ejecución de obras de infraestructura para reforzar la seguridad operacional en las distintas líneas.

Además, contempla medidas para optimizar los gastos y los ingresos de las empresas ferroviarias. La compra de las 43 formaciones constituye una de las iniciativas incluidas en esa estrategia de intervención sobre el sistema.

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