El BCRA compró USD 642 millones en la semana y las reservas superan los USD 50.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 68 millones este viernes y cerró la semana con adquisiciones por USD 642 millones en las últimas cuatro jornadas, el mayor saldo positivo semanal desde mediados de julio. En lo que va de octubre, la entidad acumula USD 983 millones.

El organismo presidido por Santiago Bausili aceleró las compras desde finales de octubre, con una fuerte oferta de divisas del complejo agroexportador y de la energía. Las reservas internacionales brutas volvieron a ubicarse por encima de USD 50.000 millones, al cerrar en USD 50.236 millones, su nivel más alto del último mes.

El stock de reservas creció USD 196 millones, con el impulso de la mejora en la cotización internacional del oro. Desde el comienzo de la cuarta fase del programa monetario, en enero de 2026, el Central lleva adquiridos USD 15.551 millones. Esa cifra supera en más de 50% el objetivo anual de USD 10.000 millones pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La oferta global de oro apenas crece entre un 1.5% y 2% anual mediante la minería.

El equipo económico aspira a juntar USD 20.000 millones al cierre del año. En septiembre, el Banco Central había comprado USD 473 millones, su cifra mensual más baja de 2026, por debajo de los USD 768 millones de agosto y los USD 2.162 millones de julio. En los meses previos, las compras fueron de USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

Durante el año, el agro liquidó más de USD 22.000 millones, a lo que se sumó el ingreso por las ventas externas de energía. El aumento del precio internacional del petróleo, en medio de la guerra en Medio Oriente, elevó los dólares de ese sector. También incidieron las emisiones de deuda en el exterior de provincias y compañías argentinas, que según estimaciones oficiales superaron los USD 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término.

Esos fondos ingresaron al Mercado Libre de Cambios (MLC) y ampliaron la disponibilidad de dólares para las intervenciones del Banco Central. Un informe del área de Research de Banco Comafi destacó que, para llegar a los USD 20.000 millones previstos, “restan unos USD 4.500 millones entre lo que queda del año y 2027”.

Los analistas señalaron que parte de lo adquirido se aplicó a pagos de deuda: en el mismo lapso, las reservas brutas subieron USD 8.825 millones respecto del 24 de octubre de 2025. También indicaron que acelerar las compras dependerá, en buena medida, del sector agroexportador, que liquidó USD 22.276 millones entre enero y septiembre, un 20% más que en 2024.

Según Comafi, los registros de 2019 y 2024 sugieren otros USD 6.500 millones en el último trimestre. De cara a 2027, la cosecha gruesa concentra los ingresos entre abril y septiembre, justo antes de la elección, con USD 17.103 millones en esa ventana de 2026. Los economistas advirtieron que el ritmo podría variar según las expectativas del sector.

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Entre enero y septiembre, el país exportó cerca de 88,9 millones de toneladas de granos y subproductos.

“Si se anticipara una baja transitoria de retenciones, algunos productores podrían demorar sus ventas, como ocurrió en 2025″, señalaron. Ese año, septiembre concentró USD 7.108 millones y el cuarto trimestre sumó USD 2.891 millones. En ese caso, las divisas llegarían en una ventana más corta y las compras del BCRA se concentrarían en esos meses.

Fuentes oficiales anticiparon un incremento en el ingreso de divisas durante los últimos meses del año. La previsión se apoya en una cosecha de trigo que podría alcanzar niveles récord y en el aporte del sector energético, con Vaca Muerta como uno de los principales impulsores. Dentro del organismo estiman que la expansión de la producción de petróleo, gas y minería elevará la disponibilidad de dólares y favorecerá la recomposición de reservas.

El BCRA plantea que la acumulación de reservas debe ser el resultado de un escenario macroeconómico más sólido: menor inflación, inversiones y un aumento sostenido de las exportaciones. Bajo ese criterio, las compras de divisas no deberían perseguir por sí mismas un nivel determinado de reservas ni utilizarse para intervenir sobre el tipo de cambio.