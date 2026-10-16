Disfrazados de albañiles y jardineros, policías allanaron un departamento en Las Torres de Wilde y detuvieron a dos personas

Dos personas fueron detenidas este viernes 16 de octubre en el complejo Las Torres de Wilde, en Avellaneda, durante un operativo en el que agentes encubiertos ingresaron caracterizados como albañiles, jardineros y una pareja. Los sospechosos estaban siendo investigados por la presunta venta de cocaína en el lugar.

La investigación comenzó a partir de denuncias de vecinos y la causa quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Avellaneda. Según la información policial, los investigadores hicieron tareas de vigilancia durante un período prolongado para identificar una presunta operatoria de venta de estupefacientes en un departamento.

El disfraz de los policías

El predio cuenta con 50 torres de seis pisos y cuatro departamentos por planta, además de personal de seguridad privada en los accesos. Según fuentes policiales, esa disposición dificultaba el ingreso y obligó a planificar una modalidad de intervención encubierta para llegar hasta la vivienda señalada.

Para ejecutar la orden de allanamiento, los efectivos entraron disfrazados de trabajadores de la construcción, jardineros y una pareja. La fuerza señaló que el objetivo era evitar alertas ante movimientos inusuales dentro del barrio, algo que podía poner en riesgo el procedimiento.

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Una vez dentro del edificio, los agentes aguardaron el ingreso de un vecino para atravesar el acceso con cerradura inteligente. Luego subieron hasta el departamento indicado y se identificaron como policías antes de concretar el operativo y detener a las dos personas que estaban en el lugar.

La foto tras el allanamiento

Durante el procedimiento se secuestraron 116 envoltorios de cocaína, con un peso total de 65 gramos, además de otros dos paquetes con cerca de 23 gramos de la misma sustancia. Parte de ella estaba preparada para su fraccionamiento, según se informó.

También fueron incautadas dos balanzas de precisión, cinco teléfonos celulares, una libreta con anotaciones, recortes de nailon y elementos presuntamente utilizados para estirar y dividir la droga. En el lugar había además una pistolera y $ 111.050 en efectivo. La policía estimó que el valor comercial de la sustancia secuestrada rondaría los $ 2.500.000. Las dos personas aprehendidas quedaron a disposición de la Justicia en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.