Despedida a Fernando Confessore en la escuela de aeronáutica donde enseñaba: “Extrañaremos siempre su presencia”

El meteorólogo, periodista e investigador científico Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años, según confirmó su familia. Era una de las caras del pronóstico del tiempo de TN, donde estaba en el aire desde hacía tres décadas. La noticia provocó una profunda tristeza entre sus compañeros de trabajo, familiares y alumnos.

Ese mismo día, la comunidad educativa de la Base Aérea de Morón le rindió un homenaje para recordar su trayectoria como docente y el compromiso que mantuvo durante años con la formación de futuros profesionales de la aviación. Confessore, exalumno de la institución, era profesor de meteorología en los cursos de aeronavegantes.

El jueves, apenas un día antes de su partida, había estado frente a sus estudiantes para tomarles un examen parcial. Durante la ceremonia, el comodoro Pablo Lena, director del colegio, dedicó unas palabras al meteorólogo y destacó el lugar que ocupaba dentro de la institución.

“Mantuvo un vínculo inquebrantable con la institución”, expresó Lena al recordar su trayectoria y su compromiso con la enseñanza. “Queremos destacar sus virtudes y calidez humana como profesional y comunicador, manteniendo siempre fiel su vocación y compromiso con los futuros profesionales de la aviación argentina”, sostuvo.

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El director también recordó que Confessore continuó trabajando en la institución hasta sus últimos días. “Tuvimos el honor de compartir con él hasta el día de ayer largas tardes y jornadas laborales”, señaló. Y concluyó: “Extrañaremos siempre su presencia, sus valiosos aportes y el trato amigable y cercano que nos brindó durante tantos años. Su partida deja una profunda tristeza en toda nuestra comunidad educativa”.

Más allá de su reconocida trayectoria en televisión, la docencia era una de sus grandes pasiones. Sus compañeros de TN recordaron que, cada vez que observaba una nube o algún fenómeno poco habitual en el cielo, sacaba su celular para tomar fotos y usarlas como material de estudio para sus alumnos. Un gesto cotidiano que reflejaba su dedicación a la enseñanza, incluso fuera del aula.

Además de su labor como docente, Confessore desarrolló una extensa carrera en los medios de comunicación. Se incorporó a Artear en diciembre de 1995 y durante tres décadas fue una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo en TN.