Escándalo en el Hospital de Clínicas: “Hay días que hacemos guardias de 36 horas y cuesta llegar a fin de mes” declaró el doctor Montagner

En el marco de la Marcha Federal Universitaria de este jueves 15 de octubre de 2026, los médicos residentes del Hospital de Clínicas denunciaron jornadas laborales de 36 horas continuas y salarios que no cubren el costo de vida. Los profesionales de la salud del establecimiento dependiente de la UBA aseguran que los haberes mensuales no compensan el nivel de exigencia ni la responsabilidad médica.

El médico Nicolás Domínico, jefe de residentes de Ortopedia y Traumatología, detalló que la jornada habitual arranca en promedio con 16 horas diarias de labor ininterrumpida. Sin embargo, aclaró que las guardias se extienden con frecuencia a turnos de 18 y hasta 36 horas seguidas en pasillos, salas de internación y quirófanos.

La odisea de alquilar en Buenos Aires con sueldo de residente

Por su parte, el doctor Franco Montagner, residente oriundo de Jujuy, explicó las serias dificultades económicas que atraviesa para instalarse en la capital. El joven médico señaló que un alquiler básico de un monoambiente en la zona del hospital alcanza aproximadamente el millón de pesos mensuales.

Frente a esa realidad, un sueldo que ronda los $1.800.000 resulta insuficiente para afrontar la canasta de servicios y la alimentación diaria. El profesional remarcó que las extensas jornadas, que inician a las cinco de la mañana y concluyen pasadas las ocho de la noche, impiden buscar otro empleo. Ante la imposibilidad de sumar ingresos adicionales, muchos médicos que llegan desde distintas provincias deben recurrir al auxilio financiero de sus familias.

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Falta de insumos y listas de espera de hasta tres años

Más allá del reclamo salarial, Nicolás Domínico alertó sobre el impacto directo que el ajuste presupuestario genera en los pacientes que acuden al centro de salud. El referente médico remarcó que los hospitales universitarios cumplen la función esencial de formar especialistas mientras garantizan atención sanitaria pública.

Entre las principales carencias, denunció la falta de insumos básicos, la poca disponibilidad de prótesis y la severa escasez de anestesiólogos. Esta falta de especialistas hace que el hospital cuente con profesionales de anestesia apenas dos o tres días por semana, frenando las cirugías programadas. Como consecuencia directa de esta parálisis operativa, las listas de espera en la especialidad de traumatología llegan a demorar entre dos y tres años.

Años de formación y el reclamo en las calles

Franco Montagner recordó el extenso camino académico requerido para alcanzar la especialización dentro del sistema público de salud. Tras cursar seis años de carrera universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, el profesional debe completar otros cuatro años de residencia hospitalaria.

Para aminorar los costos de vida durante ese período, muchos residentes eligen compartir departamentos entre colegas o utilizar pabellones internos del edificio. No obstante, coinciden en que pernoctar en el mismo lugar donde se trabaja durante todo el día termina desgastando la salud mental del personal. Con este crítico escenario de fondo, la comunidad médica del Hospital de Clínicas se suma a la marcha nacional para visibilizar la emergencia sanitaria y educativa.