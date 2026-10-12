El fenómeno de El Niño agrava las inundaciones en el Litoral y crece la preocupación por la crecida de los ríos

Las lluvias y el avance de las inundaciones mantienen en alerta a distintas zonas del Litoral, donde la llegada de El Niño aumenta la preocupación por la evolución de la situación. El impacto se siente especialmente en Corrientes y Entre Ríos, ante el temor de que se produzca una crecida histórica.

El escenario ya dejó más de 400 personas afectadas y obligó a realizar evacuaciones, mientras crece la inquietud por el comportamiento de los ríos. La situación fue reportada hoy, en medio de las advertencias por las consecuencias que podría tener el fenómeno climático en la región.

Las localidades más comprometidas por la crecida

En Monte Caseros, Corrientes, el río Uruguay llegó a los 7,10 metros, lo que provocó cortes preventivos de calles, la suspensión de actividades turísticas y restricciones en la navegación. También se registraron interrupciones del suministro eléctrico y del transporte fluvial hacia Bella Unión, Uruguay.

En Paso de los Libres, el río alcanzó los 8,81 metros, por encima del nivel de evacuación establecido en 8,50 metros. Como consecuencia, varias personas fueron trasladadas al centro de asistencia instalado en el Regimiento de Infantería de Monte 5.

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En Entre Ríos, Concordia es uno de los puntos que genera mayor preocupación por el avance del agua sobre distintos sectores de la costanera. La situación obligó a reubicar familias que vivían en las zonas más expuestas a las inundaciones.

Preocupación por las próximas lluvias

Los pronósticos anticipan nuevas precipitaciones en el corto plazo, lo que podría agravar el escenario en las localidades afectadas. Además, las proyecciones indican que El Niño podría persistir durante el verano, con diciembre como uno de los períodos más complicados para las defensas costeras y los terraplenes.

Ante esta situación, las autoridades mantienen el seguimiento de los caudales y del estado de las defensas. En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio confirmó la declaración de la emergencia hídrica provincial y anunció la aceleración de trabajos de infraestructura y dragado para mejorar el drenaje del agua.Las localidades más comprometidas por la crecida