El huracán Simón provocó graves daños en la costa de México y dejó una víctima fatal

El avance del huracán Simón por el océano Pacífico mantiene en alerta a distintas localidades de México, donde las intensas precipitaciones provocaron inundaciones, derrumbes y daños materiales. Aunque el fenómeno meteorológico comenzó a debilitarse, persiste el riesgo por las condiciones climáticas adversas.

El ciclón dejó un hombre de 71 años fallecido en el estado de Guerrero, luego de que se derrumbara un muro durante las lluvias. Además, las precipitaciones afectaron a poblaciones costeras y provocaron anegamientos en distintas zonas del litoral mexicano, mientras las autoridades continúan monitoreando su evolución.

Simón comenzó a perder fuerza ayer y se aleja de la costa, aunque permanece en categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Pese a este debilitamiento, las autoridades mantienen las advertencias por las lluvias que todavía puede generar y por el oleaje elevado en varios sectores.

Inundaciones y daños en distintos estados

Las lluvias torrenciales afectaron principalmente a Jalisco y Guerrero, donde se registraron inundaciones, derrumbes y caída de árboles. En este último estado, la muerte de un hombre de 71 años se produjo por el colapso de un muro, según informó la gobernadora Evelyn Salgado.

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Las consecuencias del temporal también alcanzaron a Michoacán y Colima, donde las crecidas de ríos y arroyos provocaron inundaciones y deslaves en zonas pobladas. Las localidades cercanas a los cursos de agua fueron algunas de las más afectadas por las precipitaciones.

Acapulco, uno de los principales balnearios del país, también sufrió inundaciones durante la semana pasada. Las lluvias y los anegamientos se sumaron a los daños registrados en otras comunidades del litoral del Pacífico.

Continúa la alerta por lluvias y oleaje

Aunque Simón se encuentra en proceso de debilitamiento, las autoridades advierten que todavía puede provocar precipitaciones intensas. También anticipan olas de hasta cinco metros en algunas localidades costeras, una situación que mantiene la preocupación en la región.

El pronóstico meteorológico contempla que el huracán avance hacia el norte y llegue a las inmediaciones de Sinaloa el miércoles. Por ese motivo, las autoridades siguen atentas a su trayectoria y a los posibles efectos que pueda ocasionar en las zonas alcanzadas por el fenómeno.

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Mientras tanto, el paso de Simón mantiene la incertidumbre en la costa mexicana, donde las lluvias y el aumento del nivel de ríos y arroyos ya provocaron inundaciones y daños. El seguimiento de las condiciones meteorológicas será clave ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.