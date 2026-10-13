Mundial 2030: Rosario Central postuló al Gigante de Arroyito y avisó “Estamos listos”

Rosario Central se postuló formalmente ante la AFA, la Conmebol y la FIFA como sede de la Copa del Mundo 2030 en el Gigante de Arroyito. La institución rosarina lanzó un video oficial donde mostró las profundas obras de remodelación que realiza en su cancha para albergar un partido del torneo ecuménico.

El proyecto incluye la construcción de una tercera bandeja de tribunas frente al río Paraná y una modernización integral del predio. Bajo el lema “En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo… Rosario de cara al mundo”, el club apela a su historia deportiva.

La historia y la cultura rosarina como carta de presentación

El spot institucional resalta la pasionalidad de la hinchada con una premisa clara: “Los argentinos vivimos el fútbol, y los rosarinos lo vivimos más intensamente”. La filmación repasa hitos de la cultura popular y del deporte argentino con símbolos locales de alcance internacional.

En las imágenes aparecen figuras indiscutidas nacidas en la ciudad como Lionel Messi, Ángel Di María, César Luis Menotti, Nicki Nicole y Fito Páez. Asimismo, el club rescató la memoria histórica recordando que el Gigante de Arroyito ya fue subsede mundialista durante la Copa del Mundo de 1978.

El respaldo de leyendas internacionales y campeones del mundo

Para sostener la candidatura, la entidad incluyó declaraciones históricas de enormes referentes del fútbol mundial. Entre los testimonios destacan los elogios de campeones del mundo como Diego Maradona y Mario Alberto Kempes.

También se incorporaron las palabras de reconocimiento hacia la atmósfera del estadio emitidas por entrenadores de elite como José Mourinho y estrellas internacionales como Daniele De Rossi. “No solo lo decimos nosotros, lo dice el mundo”, afirmaron con orgullo desde la institución para argumentar su pedido internacional.

Los detalles técnicos de las obras de remodelación

Las obras proyectadas permitirán recibir a un total de 42.000 espectadores sentados en las tribunas del estadio. La remodelación sumará nuevos espacios de estacionamiento, accesos peatonales renovados y una innovadora vía de transporte fluvial por el río Paraná. El plan contempla áreas exclusivas de VIP & Hospitality, ingresos fluviales directos y sectores modernos de amenidades para delegaciones y público.

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“Es nuestra casa, estamos listos”, anunciaron las autoridades de Rosario Central al lanzar el desafío a los dirigentes de la AFA, Conmebol y FIFA. “En 1978 el Gigante recibió la Copa del Mundo, en el 2030 queremos volver a hacerlo”, sentenciaron para meterse de lleno en la pelea por la sede del Centenario.